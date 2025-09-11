3.64 BYN
Российские губернаторы приедут на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь"
Десять российских губернаторов подтвердили готовность приехать в Минск на выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Среди них руководители Тульской, Рязанской областей, Башкортостана и Краснодарского края.
Международный промышленный форум стартует 29 сентября. В рамках деловой программы состоятся круглые столы.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
"На сегодняшний день мы видим перспективы развития как и в России, так и в Беларуси. Мы создаем совместные предприятия, мы прорабатываем новые линейки станков для Союзного государства, поэтому тема очень интересная и насыщенная, обсуждаем ее для развития белорусской отрасли станкостроения".
Главная пленарная сессия "ИННОПРОМа" называется "Союз новых технологий: создавай промышленности будущего", запланировано участие глав правительств Беларуси и России.