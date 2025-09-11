Российские губернаторы приедут на международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь"

Десять российских губернаторов подтвердили готовность приехать в Минск на выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Среди них руководители Тульской, Рязанской областей, Башкортостана и Краснодарского края.

"На сегодняшний день мы видим перспективы развития как и в России, так и в Беларуси. Мы создаем совместные предприятия, мы прорабатываем новые линейки станков для Союзного государства, поэтому тема очень интересная и насыщенная, обсуждаем ее для развития белорусской отрасли станкостроения".