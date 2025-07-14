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Роторная парковка, холодильники для умного дома - Беларусь впечатлила гостей выставки "ИННОПРОМ"
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге вот уже 15-й раз собрала тех, кто диктует моду в технических разработках, быстрее всех осваивает новые рынки и умеет смотреть на несколько лет вперед.
"ИННОПРОМ" - это отличный шанс заявить о себе и продукции своего региона на мировом уровне. Площадка объединяет лидеров промышленности, чтобы обсудить актуальные темы современного индустриального развития и укрепить международное партнерство.
Это дает возможность для выстраивания кооперационных связей, создания совместных предприятий. Выставка - прекрасная возможность обмена опытом, определенными компетенциями, заключения эффективных контрактов
За новыми деловыми контактами ежегодно летом стоит приезжать в Екатеринбург, а также чтобы обсудить стратегические вопросы и определить направление развития промышленности. 80 % посетителей - это профессиональные покупатели, руководители предприятий, бизнесмены, которые приезжают сюда за новой продукцией и технологиями.
Главная тема "ИННОПРОМ" в этом году - технологическое лидерство, индустриальный прорыв. Участники экспозиции - это свыше 1 тыс. компаний из 60 стран мира. Среди них и Беларусь, которая приезжает сюда ежегодно с 2012 года, а в 2023-м была на выставке страной-партнером. Этот высокий статус бывает у тех, с кем готовы открывать совместные предприятия и выстраивать кооперационные цепочки. У кого есть и производственная база, и хорошая школа конструкторов.
Сотрудничество между Беларусью и Россией всегда отличалось высоким уровнем интеграции. Кооперацией ныне связаны более 10 тыс. белорусских и российских предприятий.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
"Мы являемся надежными партнерами. Постоянно участвуем в выставке, представляем свою страну, то, чего мы достигли за прошедший год. Мы показываем, что мы не стоим на месте, развиваемся. А Россия, конечно, наш основной стратегический партнер".
Пример выгодного двустороннего сотрудничества - предприятие "Трансмашхолдинг". Это поставщик техники и компонентов для железнодорожной отрасли и промышленной сферы Беларуси. Ведется работа в том числе в рамках стратегии технологического развития Союзного государства до 2035 года, которая направлена на укрепление технологической независимости двух стран. В октябре 2024 года в Москве был подписан меморандум, где главное - это изготовление и поставки локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.
"Взаимодействие городов бывшего Советского Союза в области метростроения и эксплуатации вагонов метро - это очень важное сотрудничество. Оно объединяет эти города. Сегодня не только в Минске, но и в Баку, и в Ташкенте, и в Армении идет интенсивный процесс обновления подвижного состава, - отметил гендиректор и совладелец АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа. - И когда мы строим содружество наших государств, очень важно, чтобы были какие-то индустриальные нити, которые это все скрепляют. И в данном случае Минский метрополитен - это символ такого сотрудничества".
Производство вагонов для метро идет в рамках промышленной кооперации с нашими предприятиями. На "ИННОПРОМ" российские коллеги гостям показали и трамвай "Воевода", где тоже белорусские детали.
На этот раз площадь белорусской экспозиции на "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге равна 280 кв. м. По масштабам экспозиция нашей страны находится на третьем месте среди национальных экспозиций других стран - гостей выставки, после Саудовской Аравии и Казахстана. Мы привезли все лучшее, что готовы предложить партнерам: пассажирская и грузовая техника, белорусские планшеты, ноутбуки, телевизоры и современные лифты.
Многие товары россиянам хорошо знакомы. Уже многие российские города от Калининграда до Владивостока пользуются нашими лифтами: пассажирскими, грузовыми, больничными, коттеджными и панорамными - у нашего предприятия более 200 моделей.
Большой интерес у посетителей выставки вызвала модель белорусской кабины для многоэтажек под названием "Шмидт". Разработчики обещают быстрый и плавный ход, а также тишину в кабине, а еще мягкую подсветку и климат-контроль.
Новый продукт, который мы предлагаем на этом рынке, - автомобильные парковочные системы, в частности роторная парковка. На том месте, где можно припарковать два автомобиля, эта парковка позволяет разместить 10-12 авто.
Минский автомобильный завод на выставке показал магистральный тягач на газомоторном топливе. Данную модель сделали с участием российских партнеров. Здесь максимальная локализация для обеспечения технологической независимости. Так на тягаче баллоны и газовая аппаратура российского производства, а двигатель и механическая коробка передач белорусской сборки.
Далее посмотрим электротранспорт. МАЗ привез с "ИННОПРОМ" и новое соглашение по созданию союзного электробуса под заказ Санкт-Петербурга. МАЗ развивает ныне и кооперацию коммунальной техники с российскими заводами.
Еще один проект - стройка метро в Свердловской области. Также есть разработки опытно-технической документации для производства многофункционального самолета "Освей" и идеи о создании новых совместных предприятий в Екатеринбурге.
Холодильник из Беларуси тоже известный товар. Линейка постоянно обновляется. Но предприятие уже шагнуло вперед: есть медицинские холодильники и морозильники. У них дистанционная система съема данных и контроля, что позволяет онлайн отслеживать температуру по всем отделениям. Это особенно важно для предприятий, которые занимаются хранением компонентов крови.
"У нас есть новый холодильник с системой Wi-Fi, который может подключаться к системе умного дома. Для молодежи сейчас, мы видим, это имеет достаточно важное значение. Все больше функций привязывается к системе умного дома, чтобы можно было не только удаленно управлять, но и контролировать, в каком состоянии находятся продукты", - отметил Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант".
Продолжение диалога с партнерами уже скоро будет в Минске. Осенью наша столица впервые примет масштабную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь", где можно будет увидеть основные новинки промышленности. Ожидается много зарубежных гостей.
Минск станет комплексным продвижением главной промышленной экспозиции, позволит привлечь новых участников и закрепить эффективные точки партнерства между странами. "ИННОПРОМ" - это всегда уникальная платформа для обмена опытом, внедрения новых идей и технологий для развития сотрудничества между странами.