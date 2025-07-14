Роторная парковка, холодильники для умного дома - Беларусь впечатлила гостей выставки "ИННОПРОМ"

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Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге вот уже 15-й раз собрала тех, кто диктует моду в технических разработках, быстрее всех осваивает новые рынки и умеет смотреть на несколько лет вперед.

"ИННОПРОМ" - это отличный шанс заявить о себе и продукции своего региона на мировом уровне. Площадка объединяет лидеров промышленности, чтобы обсудить актуальные темы современного индустриального развития и укрепить международное партнерство.

Это дает возможность для выстраивания кооперационных связей, создания совместных предприятий. Выставка - прекрасная возможность обмена опытом, определенными компетенциями, заключения эффективных контрактов Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

За новыми деловыми контактами ежегодно летом стоит приезжать в Екатеринбург, а также чтобы обсудить стратегические вопросы и определить направление развития промышленности. 80 % посетителей - это профессиональные покупатели, руководители предприятий, бизнесмены, которые приезжают сюда за новой продукцией и технологиями.

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Главная тема "ИННОПРОМ" в этом году - технологическое лидерство, индустриальный прорыв. Участники экспозиции - это свыше 1 тыс. компаний из 60 стран мира. Среди них и Беларусь, которая приезжает сюда ежегодно с 2012 года, а в 2023-м была на выставке страной-партнером. Этот высокий статус бывает у тех, с кем готовы открывать совместные предприятия и выстраивать кооперационные цепочки. У кого есть и производственная база, и хорошая школа конструкторов.

Сотрудничество между Беларусью и Россией всегда отличалось высоким уровнем интеграции. Кооперацией ныне связаны более 10 тыс. белорусских и российских предприятий.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы являемся надежными партнерами. Постоянно участвуем в выставке, представляем свою страну, то, чего мы достигли за прошедший год. Мы показываем, что мы не стоим на месте, развиваемся. А Россия, конечно, наш основной стратегический партнер".

Пример выгодного двустороннего сотрудничества - предприятие "Трансмашхолдинг". Это поставщик техники и компонентов для железнодорожной отрасли и промышленной сферы Беларуси. Ведется работа в том числе в рамках стратегии технологического развития Союзного государства до 2035 года, которая направлена на укрепление технологической независимости двух стран. В октябре 2024 года в Москве был подписан меморандум, где главное - это изготовление и поставки локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

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"Взаимодействие городов бывшего Советского Союза в области метростроения и эксплуатации вагонов метро - это очень важное сотрудничество. Оно объединяет эти города. Сегодня не только в Минске, но и в Баку, и в Ташкенте, и в Армении идет интенсивный процесс обновления подвижного состава, - отметил гендиректор и совладелец АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа. - И когда мы строим содружество наших государств, очень важно, чтобы были какие-то индустриальные нити, которые это все скрепляют. И в данном случае Минский метрополитен - это символ такого сотрудничества".

Производство вагонов для метро идет в рамках промышленной кооперации с нашими предприятиями. На "ИННОПРОМ" российские коллеги гостям показали и трамвай "Воевода", где тоже белорусские детали.

На этот раз площадь белорусской экспозиции на "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге равна 280 кв. м. По масштабам экспозиция нашей страны находится на третьем месте среди национальных экспозиций других стран - гостей выставки, после Саудовской Аравии и Казахстана. Мы привезли все лучшее, что готовы предложить партнерам: пассажирская и грузовая техника, белорусские планшеты, ноутбуки, телевизоры и современные лифты.

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Многие товары россиянам хорошо знакомы. Уже многие российские города от Калининграда до Владивостока пользуются нашими лифтами: пассажирскими, грузовыми, больничными, коттеджными и панорамными - у нашего предприятия более 200 моделей.

Большой интерес у посетителей выставки вызвала модель белорусской кабины для многоэтажек под названием "Шмидт". Разработчики обещают быстрый и плавный ход, а также тишину в кабине, а еще мягкую подсветку и климат-контроль.

Новый продукт, который мы предлагаем на этом рынке, - автомобильные парковочные системы, в частности роторная парковка. На том месте, где можно припарковать два автомобиля, эта парковка позволяет разместить 10-12 авто. Вадим Евстратов, начальник бюро рекламы ОАО "Могилевлифтмаш"

Минский автомобильный завод на выставке показал магистральный тягач на газомоторном топливе. Данную модель сделали с участием российских партнеров. Здесь максимальная локализация для обеспечения технологической независимости. Так на тягаче баллоны и газовая аппаратура российского производства, а двигатель и механическая коробка передач белорусской сборки.

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Далее посмотрим электротранспорт. МАЗ привез с "ИННОПРОМ" и новое соглашение по созданию союзного электробуса под заказ Санкт-Петербурга. МАЗ развивает ныне и кооперацию коммунальной техники с российскими заводами.

Еще один проект - стройка метро в Свердловской области. Также есть разработки опытно-технической документации для производства многофункционального самолета "Освей" и идеи о создании новых совместных предприятий в Екатеринбурге.

Холодильник из Беларуси тоже известный товар. Линейка постоянно обновляется. Но предприятие уже шагнуло вперед: есть медицинские холодильники и морозильники. У них дистанционная система съема данных и контроля, что позволяет онлайн отслеживать температуру по всем отделениям. Это особенно важно для предприятий, которые занимаются хранением компонентов крови.

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"У нас есть новый холодильник с системой Wi-Fi, который может подключаться к системе умного дома. Для молодежи сейчас, мы видим, это имеет достаточно важное значение. Все больше функций привязывается к системе умного дома, чтобы можно было не только удаленно управлять, но и контролировать, в каком состоянии находятся продукты", - отметил Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант".

Продолжение диалога с партнерами уже скоро будет в Минске. Осенью наша столица впервые примет масштабную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь", где можно будет увидеть основные новинки промышленности. Ожидается много зарубежных гостей.