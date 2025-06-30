Рыженков рассказал, почему Африка стала приоритетом для поставки белорусской техники

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Президент Беларуси постоянно стимулировал выходить на африканский рынок, отмечая его перспективность и быстрый демографический рост.

В странах Африки растет потребность в продовольственной безопасности и механизации сельского хозяйства. Руководители многих африканских стран сделали механизацию сельского хозяйства своим политическим приоритетом, что помогает белорусской технике успешно выходить на этот рынок.

О стратегических подходах, этапах реализации проекта, особенностях работы на африканском рынке и дальнейших планах по расширению сотрудничества рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в "Актуальном интервью".

"Практическая реализация проекта по поставке белорусской техники в страны Африки началась после визита министра сельского хозяйства Нигерии в Беларусь на выставку "Белагро". После ознакомления с масштабом белорусской техники и результатами ее применения в Беларуси, руководство Нигерии приняло решение о сотрудничестве. Сейчас реализуется первый этап проекта - поставка порядка 2 тыс. тракторов и до 9 тыс. единиц навесного оборудования, комбайнов, запасных частей. Впереди еще две фазы", - рассказал министр иностранных дел.

Вторая фаза включает в себя создание сервисных центров и обучение широкого числа нигерийских граждан обслуживанию техники. Третья фаза - организация сборочных производств. Для Нигерии, где население, по оценкам аналитиков, к 2050 году может вырасти до 400 млн человек, критически важно обеспечить продовольственную безопасность и развивать собственную школу машиностроения. Белорусская сторона помогает технологиями и обучением, стремясь к высокой локализации производства.

"Кроме этих двух фаз, которые впереди, у нас в планах пересмотр вместе с нашими партнерами номенклатуры поставляемой продукции, строительство нескольких масштабных зерносушильных комплексов, каждый от 100 тыс. т, поставка удобрений", - сказал Максим Рыженков.