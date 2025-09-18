С аналитикой, цифрами, табличками: Как айтишник создал современное фермерское хозяйство

Глава крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-Агро" Игорь Абрамчик в "Актуальном интервью" рассказал, как его путь от IT-специалиста к сельскому хозяйству привел к созданию технологичного и современного аграрного бизнеса.

Его решение заняться фермерством изначально было неосознанным, но позволило применить профессиональные навыки в новой сфере. "Мне хотелось попробовать себя в чем-то новом, другом, - поделился Игорь Абрамчик. - Папа занимался в тот момент сельским хозяйством, и я всегда был где-то рядом с этим".

Ключевым моментом стало осознание возможности применить знания в экономике и IT для модернизации этого дела: "В какой-то момент я понял, что могу какие-то свои знания, полученные в университете, в том числе по экономике, в том числе связанные с компьютером, использовать в садоводстве, сделать его, скажем так, современным и классным. В принципе, спустя какое-то время мы видим, что мы делаем технологичное, цифровое, современное сельское хозяйство с аналитикой, цифрами, табличками, выводами".

Конечно, это в первую очередь было для души, и только потом это переросло в бизнес. А когда у тебя дело для души, всегда есть желание продолжать, делать лучше, больше, интереснее, правильнее. Игорь Абрамчик

Он также отметил высокие риски в аграрном деле из-за непредсказуемости погоды и других факторов: "Каждый год - это определенный вызов, потому что ты никогда не будешь знать, какая предстоит погода: будут ли морозы, град, дожди, сильная засуха".

По его словам, успешное фермерство требует опыта и анализа: "Тут нельзя открыть книжку и научиться, как быть хорошим фермером, как правильно вести хозяйство. Это накопленные годы опыта, и только анализируя все, что было до этого, можно делать какие-то выводы, чтобы дальше вести сельскохозяйственную деятельность".