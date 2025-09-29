Санкт-Петербург и Беларусь укрепляют промышленную кооперацию и нацеливаются на рост товарооборота

На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых шагах в укреплении белорусско-российского сотрудничества.

Одной из ключевых новостей стало подписание соглашения о создании в Санкт-Петербурге Центра белорусской техники, который станет не только витриной достижений, но и культурно-досуговой площадкой. Кирилл Поляков поделился деталями этого проекта, успехами промышленной кооперации и амбициозными планами по увеличению товарооборота между Санкт-Петербургом и Беларусью.

Подписанное соглашение с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем предусматривает создание в Санкт-Петербурге Центра белорусской техники.

По словам Кирилла Полякова, этот проект реализует идею, озвученную Президентом Беларуси на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Центр станет не только местом демонстрации техники, но и площадкой для культурных и досуговых мероприятий, включая Дни культуры Минска в Санкт-Петербурге и детские творческие конкурсы.

Особое внимание уделяется образовательным инициативам. Например, на мотоциклах "Минск", выпускаемых технопарком столицы, планируется обучать детей безопасному вождению.

"Это прививает качественный стиль вождения с юных лет", - отметил Кирилл Поляков.

Центр также представит весь спектр белорусской техники, используемой в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России: от автобусов и электробусов МАЗ до техники для лесозаготовки и коммунального хозяйства.

"Ежедневно около 5 млн в жителей и гостей Санкт-Петербурга пользуются транспортом МАЗ, включая троллейбусы и новые электробусы", - добавил вице-губернатор.

Промышленная кооперация между Санкт-Петербургом и Беларусью - одна из приоритетных задач, поставленных руководством обеих сторон. Ярким примером является взаимодействие Петербургского тракторного завода (ПТЗ) с Минским тракторным заводом и "Гомсельмашем".

"Мы обмениваемся узлами и агрегатами, реализуя распределенную кооперацию", - пояснил Кирилл Поляков.

Тракторы "Кировец" поставляются для нужд белорусского агропромышленного комплекса, а белорусские компоненты используются на конвейерах ПТЗ. Еще одним примером кооперации стали электробусы, которые на треть состоят из петербургских компонентов, включая аккумуляторные батареи и системы управления.

В фармацевтической отрасли также развивается сотрудничество: компании "Биокат" и "Герофарм" из Санкт-Петербурга поставляют жизненно важные препараты в Беларусь и совместно разрабатывают новые продукты.

"Мы распределяем объемы производства, чтобы приблизить товар к потребителю", - подчеркнул Кирилл Поляков.

Товарооборот между Санкт-Петербургом и Беларусью демонстрирует уверенный рост.

"Мы уже можем замахнуться на 3 млрд долларов и, надеюсь, преодолеем эту планку до конца года", - заявил вице-губернатор.

Более того, стороны ставят еще более амбициозную цель - достичь 4 млрд долларов. Этому способствует расширение перечня товаров, участвующих во взаимной торговле, и участие петербургских производителей в программах импортозамещения.

На ИННОПРОМ Санкт-Петербург представил компании, которые могут внести вклад в импортозамещение, укрепляя независимость Союзного государства от внешних поставщиков.