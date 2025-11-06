Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Сроки заселения в арендные квартиры сокращаются в семь раз - комментарий Минстройархитектуры

Cроки заселения в построенные государственные арендные квартиры cокращаются до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Пока этот процесс занимает до 200 дней.

Новации прописаны в указе Президента, где четко определены действия для каждой структуры, чтобы согласования и регистрация не затягивались. Все процедуры по срокам сокращены кратно. До ввода объекта в эксплуатацию застройщик уже занимается технической инвентаризацией дома и окончательным расчетом строительства.

Лукашенко подписал указ о совершенствовании порядка заселения арендного жилья

Александр Шваюнов, замминистра архитектуры и строительства Беларуси:

"В первые 10 рабочих дней будут оформлены технические паспорта на жилой дом, на квартиры, а также их государственная регистрация. В следующие 20 дней планируется включение этих квартир в жилищный фонд, а также работа с гражданами, физлицами, которые претендуют на эти арендные квартиры. Далее заключение с ними договоров и передача ключей. Мы также решаем еще один немаловажный вопрос. Во-первых, мы исключаем наличие пустующих квартир, а также это позволяет нам администрировать возмещение эксплуатационных затрат на квартиры".

Подписанный Президентом указ вступает в силу с нового года. В 2026 году запланировано построить не менее 650 тысяч квадратных метров арендного жилья, а за пятилетку - 5 миллионов.

Разделы:

ЭкономикаОбщество

Теги:

недвижимостьарендное жилье