Сроки заселения в арендные квартиры сокращаются в семь раз - комментарий Минстройархитектуры
Cроки заселения в построенные государственные арендные квартиры cокращаются до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Пока этот процесс занимает до 200 дней.
Новации прописаны в указе Президента, где четко определены действия для каждой структуры, чтобы согласования и регистрация не затягивались. Все процедуры по срокам сокращены кратно. До ввода объекта в эксплуатацию застройщик уже занимается технической инвентаризацией дома и окончательным расчетом строительства.
Александр Шваюнов, замминистра архитектуры и строительства Беларуси:
"В первые 10 рабочих дней будут оформлены технические паспорта на жилой дом, на квартиры, а также их государственная регистрация. В следующие 20 дней планируется включение этих квартир в жилищный фонд, а также работа с гражданами, физлицами, которые претендуют на эти арендные квартиры. Далее заключение с ними договоров и передача ключей. Мы также решаем еще один немаловажный вопрос. Во-первых, мы исключаем наличие пустующих квартир, а также это позволяет нам администрировать возмещение эксплуатационных затрат на квартиры".
Подписанный Президентом указ вступает в силу с нового года. В 2026 году запланировано построить не менее 650 тысяч квадратных метров арендного жилья, а за пятилетку - 5 миллионов.