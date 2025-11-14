Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США прекратили чеканить монеты номиналом в 1 цент

США после двухвековой эмиссии прекратили чеканить монеты номиналом в один цент. Аргумент прост - затраты на чеканку монет превысили их стоимость.

Одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние выпущенные Монетным двором в Филадельфии экземпляры продадут с аукциона, сообщили в Минфине.

По оценкам Американской ассоциации банкиров, сейчас в обращении в стране находятся около 250 млрд монет в один цент. Они по-прежнему останутся законным платежным средством, но их оборот замедлится.

Ранее стало известно, что Минфин Германии передумал выпускать коллекционные монеты номиналом 20 и 25 евро из серебра. Причина та же - резкий рост цен на драгметалл, в результате которого материальная стоимость монет весом почти 11 и 22 грамма превысила их номинальную.

