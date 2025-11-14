США прекратили чеканить монеты номиналом в 1 цент

США после двухвековой эмиссии прекратили чеканить монеты номиналом в один цент. Аргумент прост - затраты на чеканку монет превысили их стоимость.

Одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние выпущенные Монетным двором в Филадельфии экземпляры продадут с аукциона, сообщили в Минфине.

По оценкам Американской ассоциации банкиров, сейчас в обращении в стране находятся около 250 млрд монет в один цент. Они по-прежнему останутся законным платежным средством, но их оборот замедлится.