Стоимость кофе и какао обновляет исторические максимумы. Разберемся, в чем причина подорожания

Стоимость кофе и какао-бобов устанавливает рекорды на мировых рынках. Зарубежные производители компенсируют рост цен на шоколад уменьшением веса плитки, а кофеманы готовятся к "сложному году".

Какая она - цена бодрости? И в чем кроется настоящая причина подорожания? Подробности в рубрике "Таблица Менделевой".

Молотый, в зернах, растворимый…Кофе на планете сейчас дорожает быстрее золота. На мировых рынках цена сырья всего за пять лет увеличилась в 4 раза. В рекордсменах арабика, которая в прошлом году начала обновлять исторические рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8 с половиной тысяч долларов за тонну.

Подорожал и сорт робуста - оптовая стоимость поднялась до самого высокого уровня за 45 лет. "Набила" цену непогода, которая оказалась неблагосклонна к кофейным регионам. Основные производители кофе - Бразилия и Вьетнам - все чаще сталкиваются с ливнями и пожарами. В 2022 году из-за аномальных холодов в Бразилии замерзли молодые деревья, которые должны были прийти на смену старым и дать урожай. Так что ни урожая, ни бюджетных цен.

Американцы и вовсе рискуют остаться без бодрящего напитка. Там все осложнилось торговыми пошлинами - стоимость кофе уже увеличилась на 50 %. И вроде бы можно было бы заменить полезной альтернативой - апельсиновым соком. Но основным поставщиком и кофе, и апельсинов в США является Бразилия, таможенная ставка на товары которой как раз и выросла.

Марко Тейшейра, профессор политологии в университете FGV (Бразилия):

"Это, в некотором смысле, может оказать общее негативное влияние на экономику. Бразилия является производителем апельсинов, и наши апельсины широко потребляются во Флориде и Техасе, а американцы пьют много апельсинового сока. Поэтому возможный рост цен будет ощущаться очень быстро".

Не щадят и какао-бобы. Они стали самым подорожавшим товаром в мире, за прошлый год, увеличившись в цене на 181 %. "Эль-Ниньо" перекраивает прогноз погоды на всей планете и отбирает урожай. Сладкоежки вынуждены переходить на белый шоколад - из-за подорожания какао, вызванного дефицитом. Bloomberg прогнозирует, что спрос на какао-бобы в мире будет увеличиваться и дальше, и этот продукт станет самой быстрорастущей группой до 2050‑го.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Какао-масло. Рост 30 % с прошлого года. И одновременно растет стоимость кофе. Из-за неурожаев в Западной Африке, во Вьетнаме, в других странах получается ситуация, когда эти продукты, которые вошли в нашу жизнь как повседневные мелкие удовольствия, становятся продуктами более дорогими. Если тенденция продолжится, а похоже, что так оно и будет, то стоимость шоколада и кофе повысится. И здесь интересны вот какие моменты. Дело в том, что эти продукты дорожают на фоне довольно любопытной ценовой депрессии, которая установилась на мировом рынке. Прежде всего она выражается в стоимости нефти, сжиженного природного газа. То есть эти ресурсы стоят недорого. Соединенные Штаты - это зона мира, в которой, по всей видимости, мы будем наблюдать рекордное повышение цены на кофе и какао-бобы. Почему? Дело в том, что там свирепствует Дональд Трамп. От него ожидали рациональных, продуманных решений. В торговой политике он действует фронтально, грубо, и цены для американских потребителей растут".