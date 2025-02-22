Узнали, чего ждет делегация Беларуси от основного переговорного дня в Катаре

Беларусь стремится к расширению связей с Катаром по всем направлениям - от поставок продуктов питания до сотрудничества в военной сфере. С официальным визитом там сейчас находится делегация нашего правительства.

Что Беларусь готова обсуждать во время двусторонних встреч?

У делегации белорусского правительства - сегодня основной день переговоров здесь, в Дохе. И в повестке, например, встреча Романа Головченко с премьер-министром Катара, который в ранге и министра иностранных дел. Он из правящей семьи (напомним, что в Катаре абсолютная монархия, когда власть передается по наследству). Еще запланированы переговоры с заместителем премьер-министра, который отвечает за дела обороны.

У каждого из руководителей наших министерств и ведомств также сегодня деловые встречи. Они стартовали буквально с самого утра - примерно с 8:00, по линии Министерства иностранных дел, промышленности, сельского хозяйства, связи и информатизации.

Будут говорить о разных направлениях сотрудничества, представлять какие-то проекты, которые интересны белорусской стране и что, конечно, интересно Катару сегодня.

Накануне премьер-министр Беларуси встретился с членами правящей семьи, крупными бизнесменами, инвесторами в таких сферах, как строительство, энергетика, информационно-коммуникационные технологии. Говорили о развитии Беларуси, об экономике Беларуси, о созданных правовых механизмах для инвесторов, а также представляли пул инфраструктурных и производственных проектов. Как отметила наша делегация, был живой интерес к этим проектам.

Напомним, что Катар уже строил в Беларуси. Это гостиничный развлекательный комплекс "Мариотт2 - с привлечением капитала именно из Катара. Беларусь готова расширять это инвестиционное сотрудничество.

Среди других сфер, которые представляют взаимный интерес, - здравоохранение, интересны нам такие направления, как трансплантация органов, лечение онко- и сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, IT-сфера. Здесь мы готовы перенимать опыт Катара. Еще из направлений сотрудничества - поставки нашей техники, например, грузовой, на рынок Катара, продуктов питания. Представлены в торговых сетях сырки, молочная продукция. Мы готовы эту линейку расширять, поставляем пока и сухое молоко, из него здесь производят мороженое.