В Беларуси доступны к торгам облигации, привязанные к серебру и платине

В Беларуси с 22 октября доступны к торгам облигации, стоимость которых привязана к цене платины и серебра.

Новые финансовые инструменты являются инновационными для национального рынка, такие облигации помогут инвесторам защитить капитал и расширить возможности доходности.

Напомним, летом на Белорусской валютно-фондовой бирже запустили торги облигациями, которые привязаны к золоту.

Фондовой рынок в нашей стране активно развивается. За прошедшие три квартала относительно такого же периода 2024 года он вырос на 20 %.