В Беларуси доступны к торгам облигации, привязанные к серебру и платине
Автор:Редакция news.by
В Беларуси с 22 октября доступны к торгам облигации, стоимость которых привязана к цене платины и серебра.
Новые финансовые инструменты являются инновационными для национального рынка, такие облигации помогут инвесторам защитить капитал и расширить возможности доходности.
Напомним, летом на Белорусской валютно-фондовой бирже запустили торги облигациями, которые привязаны к золоту.
Фондовой рынок в нашей стране активно развивается. За прошедшие три квартала относительно такого же периода 2024 года он вырос на 20 %.
Отметим, валютно-фондовая биржа анонсирует запуск нового маркетплейса. Платформа упростит доступ к ценным бумагам и другим финансовым услугам для граждан и бизнеса.