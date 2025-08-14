В Беларуси намолочено более 6 млн тонн зерна вместе с рапсом

В лидерах - три области. Брестский и Минский регионы вплотную приблизились к отметке в 1,5 млн, Гродненская область намолотила 1 млн 264 тыс. т зерна, на счету Гомельской области - 732 тыс. т, Могилевской - 738 тыс. т. Витебская область преодолела отметку в 0,5 млн т. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 63 % площадей.