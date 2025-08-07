Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси введут единый стандарт защиты банковских систем от мошенников

Единый стандарт для банковских систем защиты от мошенников введут в Беларуси. Такое сообщение опубликовал в своем телеграм-канале Нацбанк.

В целом уровень киберпреступности в Беларуси в 2025 году снизился на 18 %. Высокую эффективность показала Автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка (АСОИ), которую запустили в марте 2024 года.

Однако отмечено, что каждый банк создавал антифрод-системы индивидуально на основании рекомендаций регулятора. Поэтому для их унификации сейчас разрабатывается единый стандарт.

Новый единый стандарт поможет обеспечить безопасность транзакций и оградить клиентов белорусских банков от мошенников.

защита персональных данныхбанкикибербезопасностьмошенникиНацбанк Беларуси