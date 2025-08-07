3.69 BYN
В Беларуси введут единый стандарт защиты банковских систем от мошенников
Автор:Редакция news.by
Единый стандарт для банковских систем защиты от мошенников введут в Беларуси. Такое сообщение опубликовал в своем телеграм-канале Нацбанк.
В целом уровень киберпреступности в Беларуси в 2025 году снизился на 18 %. Высокую эффективность показала Автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка (АСОИ), которую запустили в марте 2024 года.
Однако отмечено, что каждый банк создавал антифрод-системы индивидуально на основании рекомендаций регулятора. Поэтому для их унификации сейчас разрабатывается единый стандарт.
Новый единый стандарт поможет обеспечить безопасность транзакций и оградить клиентов белорусских банков от мошенников.