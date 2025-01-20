В БелТПП назвали две темы, которые очень актуальны для бизнеса

Документарные операции как инструмент надежных расчетов в контексте современных вызовов. Конгресс по международным расчетам пройдет в Минске 11 февраля. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата. Мероприятие состоится при поддержке Национального банка.

Главный вопрос, который будет обсуждаться, - это снижение или недопущение дебиторской задолженности. Будут рассмотрены и альтернативные способы расчетов. Это токены, цифровые знаки. В рамках конгресса стороны обсудят и новые возможности по оплате в рамках ШОС.

Почему так важна тема международных расчетов, в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

По его словам, две вещи, которые больше всего интересуют бизнес, это взаиморасчеты и логистика. "После введения Европейским союзом санкций против наших предприятий, возникли вопросы и по взаиморасчетам. Было огромное количество обращений у белорусского бизнеса по возникшему форс-мажору в 2022 году. Мы проводили большую работу среди бизнеса, как обращаться, в каких случаях действует форс-мажор и как это донести до своих партнеров. Сегодня этих обращений стало меньше, но темы взаиморасчета остаются актуальными", - описал ситуацию председатель БелТПП.