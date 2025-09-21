3.64 BYN
В Германии активно строят бункеры из-за "российской угрозы"
Автор:Редакция news.by
Немцы из-за мнимой российской угрозы уходят в подземелья. Bild пишет о резком спросе на строительство частных бункеров - граждан запугали до такой степени, что они начали готовиться к "российскому вторжению".
По данным издания, с января количество запросов на строительство выросло на 50 %. Особый всплеск интереса произошел после инцидента с беспилотником в Польше, который НАТО бездоказательно приписало Москве.
Причем, стоимость укрытия в 30 кв. м обходится до 50 тыс. евро. И пока одни европейцы на этом зарабатывают, другим внушают мысль, что Россия скоро "пойдет на Берлин".