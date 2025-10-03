В Кузбассе открыли вторую очередь мультибрендового центра белорусской техники

Плюс один мультибрендовый центр нашей техники на Кузбассе. Новая точка на карте - Кемеровская область. Белорусских машин теперь станет больше. 3 октября прошла торжественная церемония открытия.

Кемеровская область - угольная столица России. Именно эта отрасль вносит наибольший вклад в развитие экономики региона. И что важно, есть здесь белорусский след. В Кузнецком угольном бассейне работают наши БЕЛАЗы. Такому сотрудничеству уже очень много лет, а на сегодня, только представьте, 3 тыс. БЕЛАЗов работают здесь, на Кузбассе.

Это огромная цифра, и понятно, что только продажами здесь не обойтись. Нужен качественный сервис, поэтому в 2020 году здесь открыли Центр технической поддержки БЕЛАЗа.

Но самосвалов становилось так много, что мощностей просто не хватало. Тем более что поняли, насколько удобен сервис, не нужно ехать за сотни тысяч километров, чтобы починить те или иные узлы. Учитывая, что работают еще выездные бригады, которые могут это сделать прямо на предприятии, было принято решение открыть вторую очередь центра. Причем, учитывая нашу стратегию работы на российском рынке, он должен был стать мультибрендовым. Так и получилось. Сегодня, можно сказать, второй день рождения центра.

МТЗ, "АМКОДОР", Минский автомобильный завод - вся россыпь белорусских производителей теперь представлена на одной площадке.

Это, кстати, основной лейтмотив нашего сотрудничества. Только БЕЛАЗми не ограничиваемся. 3 октября прошли переговоры в правительстве губернатора Кемеровской области с вице-премьером Виктором Каранкевичем и нашим послом в России Александром Рогожником. Говорили о новых сферах для сотрудничества. Будем поставлять пассажирскую технику, будет сотрудничество в лифтостроении, также в области сельского хозяйства. Вариантов здесь очень много.

Напомним, губернатор Кемеровской области встречался в июне в Минске с Президентом Беларуси, и тогда была обозначена главная цель, даже цель-минимум - выйти на планку товарооборота в полмиллиарда долларов. И вот сейчас с полным ходом обсуждаются новые проекты, чтобы этой цели достичь.