В Минске завершает работу Международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь"

Около 500 компаний на 20 тыс. кв. м - Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" продолжает свою работу в Минске. 1 октября - заключительный день выставки.

Форум считается одним из ведущих в мировой промышленности, это ключевое событие для демонстрации технологий, развития кооперации и укрепления деловых связей между предприятиями.

Площадка придает мощный импульс развитию взаимодействия между странами. Большое количество российских регионов на одной площадке позволяет нашим предприятия провести эффективные переговоры на месте, а регионам страны-соседки найти новых партнеров.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"ИННОПРОМ в 2025 году - уникальное явление, когда множество промышленных предприятий из Российской Федерации и Республики Беларусь собрались на одной площадке. Появляется много возможностей для участников продемонстрировать свои компетенции. На этой площадке люди общаются между собой и находят точки соприкосновения, то есть появляется возможность совместной кооперации для удовлетворения спроса у потребителей, либо совместного выхода на внешние рынки. Традиционно ИННОПРОМ собирает не только выставочных участников форума, но и тех людей, которые приезжают сюда подчерпнуть какие-то технологии".

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b6074f-85f7-4abe-999c-9c03cc014eef/conversions/3eee85c5-5635-40d4-ac72-9810af905f72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b6074f-85f7-4abe-999c-9c03cc014eef/conversions/3eee85c5-5635-40d4-ac72-9810af905f72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b6074f-85f7-4abe-999c-9c03cc014eef/conversions/3eee85c5-5635-40d4-ac72-9810af905f72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b6074f-85f7-4abe-999c-9c03cc014eef/conversions/3eee85c5-5635-40d4-ac72-9810af905f72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Панасюк, генеральный директор ОАО "Керамин":

"Такое представительство российских регионов в одном месте позволяет провести переговоры и участвовать в прямых контрактах, которые проводят регионы России. Это обоюдное благо - для нас оно заключается в поставке продукции, а для регионов РФ - это белорусская продукция по низким ценам без посреднических схем".

Олег Панасюк, генеральный директор ОАО "Керамин" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f34f72-dff4-4f50-b314-5f4318dd6b7b/conversions/b044eea1-127c-4dae-ac17-8a289dab88dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f34f72-dff4-4f50-b314-5f4318dd6b7b/conversions/b044eea1-127c-4dae-ac17-8a289dab88dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f34f72-dff4-4f50-b314-5f4318dd6b7b/conversions/b044eea1-127c-4dae-ac17-8a289dab88dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f34f72-dff4-4f50-b314-5f4318dd6b7b/conversions/b044eea1-127c-4dae-ac17-8a289dab88dd-xl-___webp_1920.webp 1920w