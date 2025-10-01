3.65 BYN
В Минске завершает работу Международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь"
Около 500 компаний на 20 тыс. кв. м - Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" продолжает свою работу в Минске. 1 октября - заключительный день выставки.
Форум считается одним из ведущих в мировой промышленности, это ключевое событие для демонстрации технологий, развития кооперации и укрепления деловых связей между предприятиями.
Площадка придает мощный импульс развитию взаимодействия между странами. Большое количество российских регионов на одной площадке позволяет нашим предприятия провести эффективные переговоры на месте, а регионам страны-соседки найти новых партнеров.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
"ИННОПРОМ в 2025 году - уникальное явление, когда множество промышленных предприятий из Российской Федерации и Республики Беларусь собрались на одной площадке. Появляется много возможностей для участников продемонстрировать свои компетенции. На этой площадке люди общаются между собой и находят точки соприкосновения, то есть появляется возможность совместной кооперации для удовлетворения спроса у потребителей, либо совместного выхода на внешние рынки. Традиционно ИННОПРОМ собирает не только выставочных участников форума, но и тех людей, которые приезжают сюда подчерпнуть какие-то технологии".
Олег Панасюк, генеральный директор ОАО "Керамин":
"Такое представительство российских регионов в одном месте позволяет провести переговоры и участвовать в прямых контрактах, которые проводят регионы России. Это обоюдное благо - для нас оно заключается в поставке продукции, а для регионов РФ - это белорусская продукция по низким ценам без посреднических схем".
Выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" уже посетили около 7 тыс. участников из 22 стран.