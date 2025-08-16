В Могилевской области без учета рапса намолотили свыше 700 тыс. т зерна

Вес общереспубликанского каравая 2025 года тяжелеет с каждым днем. 16 августа он приблизился к отметке 6,5 млн т.

Аграрии Беларуси по максимуму используют каждый погожий день, чтобы убрать урожай нового сезона в максимально оптимальные сроки. Задача номер один - положить в закрома все до последнего зернышка, сохранив при этом качество золота полей.

Первое, что хочется отметить, у белорусских аграриев сейчас действительно жаркая пора во всех смыслах. Погода благоволит хлеборобам, поэтому комбайны в полях работают круглосуточно. Как известно, во время жатвы, когда идет борьба за урожай, важна каждая минута.

Поля с пшеницей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0790c479-ab52-4189-92de-791aba6ca0ef/conversions/3fe8333e-3f22-46b0-a082-471169c662c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0790c479-ab52-4189-92de-791aba6ca0ef/conversions/3fe8333e-3f22-46b0-a082-471169c662c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0790c479-ab52-4189-92de-791aba6ca0ef/conversions/3fe8333e-3f22-46b0-a082-471169c662c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0790c479-ab52-4189-92de-791aba6ca0ef/conversions/3fe8333e-3f22-46b0-a082-471169c662c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Могилевской области, например, на утро 16 августа уже убрано свыше 700 тыс. т зерна нового урожая без учета рапса. Темпы необходимо наращивать, и это задача, которая поставлена Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Те районы, которые уже завершили уборку зерновых, приходят на помощь коллегам соседних хозяйств. Так, сегодня подкрепление в виде 10 комбайнов отправилось Горецкому и Мстиславскому районам Могилевской области.

Ход уборочной-2025 на востоке страны лично оценил профильный министр. Прогнозы даны оптимистичные, главное не расслабляться и не сбавлять темпы.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы подготовлены, обеспечены и топливом, и техникой даже с учетом ремонта зерноуборочных комбайнов. Обеспечили все необходимое, чтобы комбайнеру, водителю грузовика было комфортно работать на хлебной ниве. В 2025 году видим, что получим урожай, который запланировали".