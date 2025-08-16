3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Могилевской области без учета рапса намолотили свыше 700 тыс. т зерна
Вес общереспубликанского каравая 2025 года тяжелеет с каждым днем. 16 августа он приблизился к отметке 6,5 млн т.
Аграрии Беларуси по максимуму используют каждый погожий день, чтобы убрать урожай нового сезона в максимально оптимальные сроки. Задача номер один - положить в закрома все до последнего зернышка, сохранив при этом качество золота полей.
Первое, что хочется отметить, у белорусских аграриев сейчас действительно жаркая пора во всех смыслах. Погода благоволит хлеборобам, поэтому комбайны в полях работают круглосуточно. Как известно, во время жатвы, когда идет борьба за урожай, важна каждая минута.
В Могилевской области, например, на утро 16 августа уже убрано свыше 700 тыс. т зерна нового урожая без учета рапса. Темпы необходимо наращивать, и это задача, которая поставлена Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Те районы, которые уже завершили уборку зерновых, приходят на помощь коллегам соседних хозяйств. Так, сегодня подкрепление в виде 10 комбайнов отправилось Горецкому и Мстиславскому районам Могилевской области.
Ход уборочной-2025 на востоке страны лично оценил профильный министр. Прогнозы даны оптимистичные, главное не расслабляться и не сбавлять темпы.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Мы подготовлены, обеспечены и топливом, и техникой даже с учетом ремонта зерноуборочных комбайнов. Обеспечили все необходимое, чтобы комбайнеру, водителю грузовика было комфортно работать на хлебной ниве. В 2025 году видим, что получим урожай, который запланировали".
Остается лишь добавить, что в 2025 году ожидается урожай свыше 11 млн т зерна, и это солидный результат.