В Могилевской области без учета рапса намолотили свыше 700 тыс. т зерна

Вес общереспубликанского каравая 2025 года тяжелеет с каждым днем. 16 августа он приблизился к отметке 6,5 млн т.

Аграрии Беларуси по максимуму используют каждый погожий день, чтобы убрать урожай нового сезона в максимально оптимальные сроки. Задача номер один - положить в закрома все до последнего зернышка, сохранив при этом качество золота полей.

Первое, что хочется отметить, у белорусских аграриев сейчас действительно жаркая пора во всех смыслах. Погода благоволит хлеборобам, поэтому комбайны в полях работают круглосуточно. Как известно, во время жатвы, когда идет борьба за урожай, важна каждая минута.

Поля с пшеницей

В Могилевской области, например, на утро 16 августа уже убрано свыше 700 тыс. т зерна нового урожая без учета рапса. Темпы необходимо наращивать, и это задача, которая поставлена Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Те районы, которые уже завершили уборку зерновых, приходят на помощь коллегам соседних хозяйств. Так, сегодня подкрепление в виде 10 комбайнов отправилось Горецкому и Мстиславскому районам Могилевской области.

Ход уборочной-2025 на востоке страны лично оценил профильный министр. Прогнозы даны оптимистичные, главное не расслабляться и не сбавлять темпы.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы подготовлены, обеспечены и топливом, и техникой даже с учетом ремонта зерноуборочных комбайнов. Обеспечили все необходимое, чтобы комбайнеру, водителю грузовика было комфортно работать на хлебной ниве. В 2025 году видим, что получим урожай, который запланировали".

Остается лишь добавить, что в 2025 году ожидается урожай свыше 11 млн т зерна, и это солидный результат.

