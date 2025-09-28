В промышленном форуме "ИННОПРОМ. Беларусь" примут участие 500 компаний

Беларусь в эти дни станет промышленным центром Евразийского союза. 29 сентября в 10:00 стартует "ИННОПРОМ. Беларусь".

Это ключевое событие для демонстрации технологий, развития кооперации и укрепления деловых связей между предприятиями.

Площадка всегда придает мощный импульс развитию взаимодействия между странами, такой она себя зарекомендовала за годы работы.

На выставку ждем гостей из 24 стран мира, ожидается подписание десятков контрактов и документов.

Крупнейшее российское деловое событие в промышленности впервые прошло в 2010 году в Екатеринбурге. И с тех пор это одна из самых имиджевых экспо в регионе. Принимать такое престижное мероприятие для Беларуси вдвойне почетно.

На площадке Минского международного выставочного центра уже все готово к встрече гостей. BELEXPO отвечает всем стандартам проведения масштабных форумов. В нем без малого 15 тыс. кв. м закрытых площадей, большая конгрессная часть и конференц-зал, все под стать насыщенной деловой программе, в которой пройдут десятки мероприятий. Все три дня насыщены событиями различных форматов - тематические секции, круглые столы, пленарная часть и двусторонняя встреча.

Олеся Шангареева, директор "ИННОПРОМ. Беларусь":

"Идея о том, чтобы провести ИННОПРОМ в Беларуси, зародилась очень много лет назад. Насколько я помню, впервые она была озвучена в рамках ИННОПРОМА Екатеринбурга в 2023 году. Фактически мы ждали открытия выставочного комплекса BELEXPO, чтобы у нас была продуманная площадка для проведения выставки такого масштаба. Мы видим огромный спрос среди компаний, как российских, так и зарубежных. Нам пришлось даже некоторым отказывать, потому что просто не хватало места на выставочные экспозиции".

По информации организаторов, основными разделами выставки будут машиностроение и компоненты, металлургия, химическая промышленность, информационные технологии, автоматизация, производство и многое-многое другое.

Согласно последним данным, в мероприятии примут участие около 500 компаний, представляют свой промышленный потенциал и 23-й регион России. В 70 экспозициях из Беларуси участвуют порядка 200 компаний. Масштабно будут представлены зарубежные гости.

Особенность выставки в том, что она ориентирована на все евразийское пространство и, как ожидается, продемонстрирует свои достижения более 30 предприятий, представленных на национальных экспозициях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.