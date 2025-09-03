В "Великом камне" стартовала IV Выставка китайских товаров и услуг

В индустриальном парке "Великий камень" открылась IV Выставка китайских товаров и услуг.

"Великий камень" - это настоящая жемчужина шелкового пути. Об этом много говорили во время церемонии открытия выставки. Приводили свежие данные: в парке уже почти 160 резидентов, объем заявленных инвестиций превысил 1,6 млрд в валюте. Это огромная цифра и говорит не только о том, что развивается сам индустриальный парк "Великий камень", но и в принципе активно развивается белорусско-китайское экономическое сотрудничество. И главное, что интерес есть с двух сторон. Китай интересен Беларуси, и Беларусь интересна Китаю.

Это подтверждает и тот факт, что сегодня здесь, на площадке, 120 компаний из Китая. Есть уже опытные, кто давно работает с нашими компаниями. Есть, конечно, и новички. Но новичков и опытных специалистов объединяет понимание: чтобы развивать нашу всепогодную дружбу, нужна прежде всего экономика, контакты бизнеса нужно развивать активно.

Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Мы видим растущий интерес бизнеса. Как торгово-промышленная палата мы организовываем выставки в Китае. Только в этом году мы организовали участие белорусских предприятий в выставках на территории Шанхая, в Урумчи, сейчас готовим выставку в Шанхае Import Expo. Мы видим очень большой интерес со стороны белорусских предприятий. И ежегодно количество совместных с нашими китайскими партнерами выставок растет".

Зампредседателя БелТПП также обозначила, что 9 октября в Бресте для белорусского бизнеса пройдет большой форум, посвященный сотрудничеству с Китаем.

Выставка - это не только сама экспозиция, но и насыщенная деловая повестка. Совсем скоро здесь пройдет большой бизнес-форум по торговому, экономическому, инвестиционному сотрудничеству. Завтра будет большой форум по сопряжению спроса и предложения, который посвятят, конечно, "Шелковому пути".