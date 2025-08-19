ВТБ (Беларусь) запускает вклад с ежедневной капитализацией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) расширил свою линейку сберегательных продуктов и представил новый безотзывный депозит в белорусских рублях "Ежедневник". Проценты по этому депозиту будут выплачиваться ежедневно (капитализироваться).

Вклад "Ежедневник" можно открыть как в офисах банка, так и через онлайн-сервисы на сроки от 95 до 180 дней или от 367 до 395 дней. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 200 белорусских рублей при оформлении в офисе и 100 белорусских рублей при открытии онлайн. Для вкладов на срок более одного года пополнение возможно в течение первых 25 календарных дней.

"Ежедневник" - это новый сберегательный продукт, проценты по которому начисляются на сумму вклада каждый день, включая начисленные ранее проценты. Это позволяет нашим клиентам увеличивать доход от вклада быстрее, чем при ежемесячной капитализации. Ежедневная капитализация процентов удобна и тем, кто планирует долгосрочные накопления, и тем, кто хочет видеть результат уже в первые дни", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.