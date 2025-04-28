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Выставка и большая деловая программа. 37 стран делятся своими новинками и достижениями в Ташкенте
О том, что промышленная кооперация особенно актуальна в современном нестабильном мире, говорили 28 апреля в Узбекистане. Ташкент принимает международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Среди участников и наша страна. Белорусские предприятия активно участвуют в совместных проектах с партнерами из этого региона. И мы готовы расширять сотрудничество в ответ на глобальные вызовы.
В 2025 году "ИННОПРОМ" в Узбекистане увеличился и по площади, а также по количеству стран-участниц. 18 тыс. кв. м. В прошлом году было 14 тыс. Свои достижения привезли 500 компаний, а годом ранее их было на сотню меньше. Но и увидеть все достижения, все новинки промышленного производства приехали на "ИННОПРОМ" делегации из 37 стран. Поэтому по праву у экспозиции статус международный. Интерес к этой площадке, как ее авторитет, растет.
Сегодня "ИННОПРОМ" открывал Президент Узбекистана, побывал на многих стендах, в том числе и Беларуси.
Этот адрес на карте у лидеров машино- и вагоностроения, коммунальной и пассажирской техники и всевозможных инновационных решений закрепился прочно. Ташкент встречает производителей уже в пятый раз.
Регионы России, правительства страны-соседки, вся Центральная Азия и Беларусь. Многие предприятия на рынке знакомы друг с другом. Портфель совместных проектов от форума к форуму растет.
Сергей Концевой, директор ОАО "Радиотехника": "Все разработки новые, инновационные. Проводим переговоры с Самаркандским автомобильным заводом. Рынок как Узбекистана, так и в целом Центральной Азии. Это интересный рынок с точки зрения возможностей пассажирского электротранспорта. Мы видим перспективы. В Узбекистане мы готовы предложить полностью низкопольные трамвайные вагоны для таких городов, как Самарканд, где сохранилось трамвайное движение".
Национальный павильон. "Сделано в Беларуси" - всегда со знаком качества. 20 компаний презентуют, чем богата наша промышленность.
Василий Мартинович, заместитель гендиректора ОАО "МЭТЗ им. В. И. Козлова":
"Этот форум мы рассматриваем как площадку для нашего продвижения, для продвижения нашей продукции на рынке не только Узбекистана, но и на всем среднеазиатском рынке. Рынок этот очень важен, он достаточно насыщенный. Сегодня в Узбекистане, в Ташкенте, в частности, происходят большие стройки, строятся и вводятся много объектов, на которые продукция нашего предприятия нужна, и мы готовы занять свою нишу на этом рынке в том числе".
Игорь Водопьянов, заместитель гендиректора - директор центрального представительства в г. Минске ПО "Энергокомплект":
"Мы первый раз находимся в прекрасном городе Ташкент. Представляем различные виды кабельно-проводниковой продукции. Представлены кабели специального назначения. Планируем поставлять на различные объекты энергетики, нефтехимии Республики Кыргызстан, в том числе на будущую строящуюся здесь атомную станцию".
Деловые переговоры прямо на площадке. Здесь и образцы продукции, и условия поставок, и, конечно, цена. Белорусам удалось многие детали и комплектующие, когда-то импортные, заместить. И сегодня на это есть спрос и в Центральной Азии, и на всем евразийском рынке.
Михаил Игнатов, замдиректора центра продаж и сервиса - начальник управления продаж ОАО "Гомсельмаш": "Локализация 90 % - это наша и стран ЕАЭС. 10 % - это дружественных нам стран. В Центральной Азии Казахстан - это основной наш партнер. После России и внутреннего рынка Беларуси третье место занимает Казахстан. Ежегодные поставки до 400 единиц составляют именно в Казахстан".
Машина - итог кооперации российского и узбекского автопрома и, конечно, белорусского предприятия по светотехнике.
Дмитрий Масленков, замдиректора ОАО "Руденск": "Фары были специально разработаны вместе с дизайнерами ГАЗа, и они поставляются именно на эту модель. Противотуманная фара, опять же, производства ООО "Руденск" Это аналог Valeo. Тоже мы ее у себя освоили и сейчас поставляем на данный конвейер."
И если в машиностроении таких примеров десятки, то медицинские изделия показываем впервые. Их можно сразу и протестировать, что тоже большой плюс для будущих контрактов и продаж.
Но "ИННОПРОМ" - это не только выставка, но и большая деловая программа. Главная тема сегодня, 28 апреля, - стратегическое промышленное партнерство. Говорили об интеграции на основе передовых технологий. 29 апреля диалог будет продолжен. Всего в программе форума не менее 20 таких встреч для общения по развитию отрасли, современным вызовам и возможностям для развития.