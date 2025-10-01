3.65 BYN
Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" завершила работу в Минске
Автор:Редакция news.by
Премьерная Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" завершила работу в Минске. За три дня мероприятие посетили более 14 тыс. человек из 24 стран мира.
520 компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана представили свою продукцию на выставочной экспозиции. Участие широкого круга компаний и стран подтверждает заинтересованность в углублении экономического сотрудничества и создании новых точек роста. Наша продукция востребована. Это доказал как раз ИННОПРОМ. Выставка стала хорошей площадкой для проведения переговоров и заключения новых контрактов.