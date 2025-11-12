3.67 BYN
Задача на 5 лет: Беларусь и Узбекистан стремятся к товарообороту в 1 млрд долларов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников в программе "Актуальное интервью" подробно рассказал о стратегических направлениях экономического сотрудничества между двумя странами. В фокусе - реализация совместных проектов, от сборки сельхозтехники до выхода на рынки третьих стран, и амбициозная цель по удвоению товарооборота.
Одним из наиболее значимых направлений сотрудничества является организация в Узбекистане сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники. Как отметил посол, Узбекистан - не первая страна, где реализуется подобный проект, что говорит о накопленном белорусской стороной опыте.
"В первую очередь у нас интерес там, где мы имеем лучшие компетенции - это сельскохозяйственная техника, трактора и прицепное навесное оборудование", - подчеркнул Александр Огородников.
На данный момент в Узбекистан уже ввезено более тысячи комплектов тракторов. Совместно со специалистами Минского тракторного завода осуществляется сборка техники, а первые модели уже прошли сертификацию.
Сейчас стороны работают над локализацией производства, стремясь максимально задействовать узбекских партнеров в процессе сборки. Параллельно ведется работа по созданию комплексной сервисной сети, которая является ключевым конкурентным преимуществом белорусской техники на местном рынке.
"Мы развиваем сервис не только в Ферганской долине, но и по всем 13 областям Узбекистана. Это и запчасти, и самое главное - обучение специалистов", - отметил посол.
К 2026 учебному году планируется открытие двух фирменных классов в технических вузах страны для подготовки квалифицированных кадров. Ожидается, что к концу декабря 2025 года проект выйдет на полноценную технологическую стадию.
Стратегическим направлением сотрудничества является также использование Узбекистана в качестве платформы для выхода на другие рынки региона, в первую очередь - Афганистан. Для этого задействуется логистический центр "Termez Cargo Center", расположенный в свободной экономической зоне на границе с Афганистаном.
"В июне белорусская компания Beltera Holding открыла свой офис и небольшой выставочный павильон, где мы предлагаем посетителям, в первую очередь, с афганской стороны, достаточно широкий выбор белорусской продукции", - рассказал Александр Огородников.
Уже сейчас на афганский рынок поставляются белорусские трактора и некоторые группы продуктов питания.
В сфере легкой промышленности акцент смещен на кооперацию. Белорусские производители, обладая опытом работы с синтетическими тканями, заинтересованы в узбекском хлопке: "В Узбекистане есть хлопок, соответственно, это сырье, то, что формирует себестоимость ключевой продукции для легкой промышленности. Поэтому больше здесь интерес для Беларуси в кооперационном сотрудничестве, то есть получить максимально выгодных партнеров и контракты. Нужно найти некий "микс", который с точки зрения сегодняшней экологии, носкости одежды и ее внешнего вида будет максимально интересен покупателям".
Успешно развивается и розничный сектор. В Ташкенте активно расширяется сеть белорусских магазинов "Дары Вкуса", которая недавно открыла свой 20-й пункт продаж.
Отвечая на вопрос о сроках достижения товарооборота в 1 млрд долларов, посол выразил уверенность, что эта цель будет достигнута в ближайшие 5 лет: "Если сохранятся текущие двузначные темпы роста, то в ближайшие 3-4 года мы этот миллиард сделаем и будем рассматривать уже, как замахнуться на второй миллиард".