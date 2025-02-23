Зеленый свет для бизнеса - о чем договаривалась делегация правительства Беларуси в Уганде и Катаре

Беларусь продолжает наращивать контакты со странами дальней дуги. Расстояние, разность культур и традиций не имеют никакого значения для эффективного сотрудничества. Это подтверждают наши экспортные рынки, которых становится все больше. Причем на всех континентах.

Делегация правительства Беларуси работала на Ближнем Востоке, прилетев туда из Восточной Африки. Статус визита в Катар и Уганду официальный. Есть новые совместные проекты и подписанные документы.

Беларусь, поддерживая экономические связи с партнерами близкими, открывает и далекие рынки. Африка в их числе. Мы увеличиваем на континенте свое присутствие, приходя в ключевые регионы.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"У тех стран, которые имели колонии в Африке, совершенно другой интерес, чем у нас с вами. Этот интерес продолжает быть в ресурсах, этот интерес продолжает быть, чтобы их экономики продолжали зарабатывать за счет дешевых ресурсов из Африки. Конечно, мы с вами здесь в этой компании не состоим. Мы состоим в компании стран, которые смотрят на Африку достаточно честно и открыто и в состоянии оценить ту пользу, которую мы можем с вами принести. Поэтому когда мы приходим и протягиваем руку, нам ее жмут. Жмут абсолютно откровенно и честно".

Подтверждение тому - переговоры премьер-министра Беларуси в Уганде. Это страна в Восточной Африке, где живет почти 40 млн человек. Кстати, по площади она почти как Беларусь.

Уганда сегодня - огромный рынок и по территории, и по потреблению. У страны нет выхода к морю, но его с лихвой заменяет озеро Виктория. Оно второе по площади в мире и крупнейшее в Африке.

Некоторые ученые уверены, что именно это озеро - исток Нила и здесь зарождалась цивилизация.

С таким вековым наследием пережито немало. От колонии, долгой борьбы за независимость, после - за власть до нынешней современной Уганды, где готовы шагать в ногу с IT-решениями, повышать уровень образования, наконец-то заняться добычей и экспортом нефти и модернизировать сельское хозяйство. Это все в программе развития страны до 2040 года. Беларусь хочет участвовать в социально-экономическом развитии Уганды.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b609b336-e6c1-4d4c-afab-e866c7f071ee/conversions/484bc94f-6809-4b50-a6f8-486512ad8868-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b609b336-e6c1-4d4c-afab-e866c7f071ee/conversions/484bc94f-6809-4b50-a6f8-486512ad8868-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b609b336-e6c1-4d4c-afab-e866c7f071ee/conversions/484bc94f-6809-4b50-a6f8-486512ad8868-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b609b336-e6c1-4d4c-afab-e866c7f071ee/conversions/484bc94f-6809-4b50-a6f8-486512ad8868-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"В Уганде прекрасные условия для сельского хозяйства, прекрасный климат и плодородная почва. У нас очень неблагоприятные условия, сложный климат, но тем не менее мы достигли очень больших успехов в сельском хозяйстве. И хотели бы помочь Уганде реализовать свой сельскохозяйственный потенциал. Вы, наверное, слышали, что мы развиваем большие сельскохозяйственные проекты в Зимбабве. Между нашими странами подписана программа индустриализации сельского хозяйства в Зимбабве. Она включает в себя поставки сельскохозяйственной техники, применение белорусских сельскохозяйственных технологий и переработку сельхозпродукции. Мы считаем, что такая кооперация в сфере сельского хозяйства между Беларусью и Угандой может привести к существенному росту производства продуктов питания и экспорта".

Президент Уганды Беларусь знает. Да, с визитом был у нас 25 лет назад. Но точно в курсе сейчас о нашем высоком уровне продовольственной безопасности и технологиях.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30edc5ab-0f57-40e5-8356-1d0c9ba5ecc2/conversions/4cce6419-e5ca-4a48-9357-eea0ef26af3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30edc5ab-0f57-40e5-8356-1d0c9ba5ecc2/conversions/4cce6419-e5ca-4a48-9357-eea0ef26af3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30edc5ab-0f57-40e5-8356-1d0c9ba5ecc2/conversions/4cce6419-e5ca-4a48-9357-eea0ef26af3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30edc5ab-0f57-40e5-8356-1d0c9ba5ecc2/conversions/4cce6419-e5ca-4a48-9357-eea0ef26af3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды:

"Я лично посещал Минск и встречался с его превосходительством Александром Лукашенко. Он принимал меня очень тепло. Беларусь является большим производителем целого ряда сельхозпродукции. Они действительно производят много, но совместными усилиями мы можем производить больше. В Беларуси очень хорошие тракторы. Мы обсудили возможности организации производства белорусских тракторов здесь".

Неудивительно, что именно АПК стал центральной темой для будущей совместной работы. Более 80 % населения Уганды занято в сельском хозяйстве. Кстати, и продукция из этих мест нам интересна: фрукты, кофе, какао-бобы. Мы же готовы повысить урожайность нужных здесь культур вдвое, а то и больше.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Можем предложить им здесь развивать дальше направление сельского хозяйства. Мы предложили им механизацию сельского хозяйства, предложили им целый комплекс оборудования: как самоходных, так и прицепных и навесных агрегатов. Мы, изучив рынок, предлагаем наше оборудование, нашу технику под зерновые и под кукурузу, потому что у них это одно из наиболее развитых направлений в сельском хозяйстве".

Угандийцев пригласили в ближайшее время приехать в Беларусь и в деле посмотреть все агрегаты, чтобы выбрать самое нужное. И экспортные поставки не заставят себя ждать. Координатором этой большой работы становится комитет по торговле и экономическому развитию. Договоренности о его создании скрепили подписями. В помощь ему и почетный консул Беларуси. Отныне в Кампале у него свой офис.

Катонголе Сингх Пармайндер Махваха, почетный консул Беларуси в Кампале:

"Это важный день. Мы начинаем новую страницу в отношениях между Беларусью и Угандой. Открытие офиса позволит в дальнейшем укреплять наши двусторонние отношения, увеличить товарооборот и улучшать политический диалог, а также повысить взаимодействие в сфере туризма. В Уганде никогда не было посольства Беларуси, поэтому это важный шаг укрепления дипломатических отношений между нашими странами".

Это ведь тоже громче всяких слов говорит: Беларусь видит перспективы в Восточной Африке, и есть двустороннее желание работать вместе. Этот диалог высокого уровня важно поддерживать и на всех остальных уровнях. Ведь чтобы договориться, нужно как можно чаще встречаться. Это формула работает и на других рынках. Ближний Восток среди них.

Доха, Катар

В Катаре архитектура - это синтез традиционного исламского искусства и инновационного подхода к строительству. И такое сочетание не только во внешнем облике. Почитая историю, тут стремятся на всех скоростях ко всему новому и передовому. Строят города буквально на песке, собирают конференции и чемпионаты мирового уровня.

Территория Катара меньше Беларуси в 18 раз. Население здесь чуть более 3 млн человек. 90 % из них живет в столице - Дохе.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

"Это можно назвать отчасти рынком если не премиальным, то рынком, который имеет возможности, в том числе финансовые. То есть здесь можно работать, он небольшой, но имеет большие ресурсы. Но попадание на этот рынок - это не удача, а кропотливая работа".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f08f872-f9bc-4dc2-993e-1bcea3692962/conversions/628f2220-613d-4fa6-ae4d-0e82d500320f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f08f872-f9bc-4dc2-993e-1bcea3692962/conversions/628f2220-613d-4fa6-ae4d-0e82d500320f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f08f872-f9bc-4dc2-993e-1bcea3692962/conversions/628f2220-613d-4fa6-ae4d-0e82d500320f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f08f872-f9bc-4dc2-993e-1bcea3692962/conversions/628f2220-613d-4fa6-ae4d-0e82d500320f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нашим отношениям уже более двух десятков лет. Диалог на высшем уровне - это и взаимные визиты, и переговоры на полях международных форумов. Разговор всегда предметный. Есть что предложить друг другу.

Вот и в Катар белорусская правительственная делегация приехала с реальными проектами.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Цель этого визита - это восстановление прежнего уровня наших отношений и, наверное, завершение тех обсуждений, тех идей, тех наработок, которые нами планировались ранее. Катарская сторона сама нас пригласила. Это говорит о том, что интерес к работе с Беларусью есть".

Премьер-министр подчеркнул, что катарцы - прекрасные дипломаты. "Они, несмотря на то, что небольшая территория, небольшое население, очень активно себя проявляют в регулировании большого количества региональных и международных конфликтов, - отметил он. - Поэтому они прекрасно понимают все реалии и не испытывают иллюзий относительно того, что же происходит и вокруг нашей страны. Готовы с нами работать по всем направлениям".

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Многие сегодня договоренности обсуждались, как вы заметили, за закрытыми дверями. Большие деньги любят тишину. Так же говорят? Даже если речь не о больших деньгах, не таких больших инвестиционных проектах, интерес очень большой".

Глава белорусского правительства акцентировал, что стороны актуализировали понимание происходящего. "Меняются тоже запросы, меняются интересы. Поэтому менее чем за сутки удалось проделать очень большую работу. Набросали для себя домашнюю работу, которую предстоит сделать. Сфера, конечно же, традиционная - это инвестиции и работа по третьим странам. И по одному, и по другому направлению в ближайшее время будем очень активно разворачиваться", - констатировал Роман Головченко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa73278-6bbc-4275-a2c4-a4c14479be6a/conversions/9446a7e1-08d1-4994-93cd-c2c6168dcecf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa73278-6bbc-4275-a2c4-a4c14479be6a/conversions/9446a7e1-08d1-4994-93cd-c2c6168dcecf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa73278-6bbc-4275-a2c4-a4c14479be6a/conversions/9446a7e1-08d1-4994-93cd-c2c6168dcecf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa73278-6bbc-4275-a2c4-a4c14479be6a/conversions/9446a7e1-08d1-4994-93cd-c2c6168dcecf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да, на полуострове есть газ и нефть, они обеспечивают высокие доходы. Но в то же время территория бедна на пресную воду. Да и в пустыне сложно вырастить сельхозкультуры. Беларусь уже поставляет сюда сухое молоко. Из него здесь делают мороженое. Есть в магазинах и наши сыры. Но белорусы приехали с готовностью увеличить свой экспорт. Учитывая большие возможности нашей переработки, продукты питания через Катар могут двигаться и дальше в соседние регионы.

Вадим Шагойко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Нам интересно расширить ассортимент продукции. Мы можем предоставить всю линейку молочной продукции. Завершили аккредитацию на сертификат "Халяль" и готовы поставлять мясную продукцию".

Катар строил у нас гостинично-развлекательный комплекс "Мариотт". Мы предлагаем и новые инфраструктурные и производственные проекты. Премьер в Дохе об этом в том числе говорил с членами правящей семьи, бизнесом Катара и крупными инвесторами в строительстве, энергетике и ИКТ. Главный итог - интерес есть и к объектам и условиям вложения капитала. IT-сектор - это тоже ниша, где нам есть что предложить друг другу. Наш ПВТ уже приезжал в Доху.

А еще и военно-техническое сотрудничество у нас с 2007 года. Его ранее уже скрепили соглашением.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"На самом деле спектр взаимодействия достаточно широк, и новые направления сегодня обсуждаются. Это обучение и совместные разработки, что очень важно. И сегодня просто так продать тот или иной продукт ничего не значит. Важен комплексный подход, и в этом плане мы готовы предложить нашим друзьям и партнерам комплексные решения. В рамках сотрудничества с Катаром мы сегодня находимся на этапе обсуждения детальной дорожной карты взаимодействия с холдингом "Барзан". И сегодня мы определили ключевые направления, по которым целесообразно нам поработать вместе. И, я думаю, в ближайшее время эта дорожная карта будет подписана".

Факт 23 февраля подписан меморандум о взаимопонимании по стандартизации и о молодежном сотрудничестве.