Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 12,4 млрд долларов

По предварительным данным Национального банка, на 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси составили 12,4 млрд долларов в эквиваленте.

За август 2025-го их запасы выросли на 471 млн долларов или почти на 4 %.

Если смотреть на динамику роста с начала года, то ЗВР выросли практически на 40 %.

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов нашей страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

