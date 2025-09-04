3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 12,4 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
По предварительным данным Национального банка, на 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси составили 12,4 млрд долларов в эквиваленте.
За август 2025-го их запасы выросли на 471 млн долларов или почти на 4 %.
Если смотреть на динамику роста с начала года, то ЗВР выросли практически на 40 %.
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов нашей страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.