Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 441 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти - на 1 ноября они превысили 13,7 млрд долларов. За октябрь золотой запас прибавил чуть больше 3 %, или 441 млн долларов.

Резервные активы растут уже 11-й месяц подряд. Основную долю в ЗВР по-прежнему занимает монетарное золото. На 1 ноября его запасы оценивались в более чем 6,9 млрд долларов. Эта цифра за месяц увеличилась на 300 млн.

На втором месте по доле в резервах - активы в инвалюте. По итогам 10 месяцев они составляют более 5 млрд, плюс 125 млн - за октябрь.

На будущий год в экономических показателях Беларуси заложено, что международные резервные активы страны должны составлять не менее 9,2 млрд долларов.

