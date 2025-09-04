Золотые нити Беларуси: инвестиции в лен возвращаются стране крупными контрактами с 40 странами мира

Оршанский район - колыбель белорусского льна. Визитная карточка региона - это не просто местный льнокомбинат, а национальное достояние нашей страны. В городе текстильщиков находится единственное в Беларуси и самое крупное в странах СНГ и Европы производство натуральных тканей.

Уже пройдена масштабная модернизация - путь длиной почти 15 лет. За эти годы было вложено свыше 200 млн долларов. Обновление коснулось практически каждого из цехов. На очереди фабрика № 1 - это сердце завода. С начала года в проект уже инвестировано более 15 млн белорусских рублей.

Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

"На сегодняшний день мы решаем очень серьезную задачу - она кажется сложной, но мы ее решаем - это освоение углубленной переработки короткого льноволокна. У нас в стране этого волокна достаточно. Мы хотим получить из него хорошую качественную ткань. В этом году мы приступили к реализации этого проекта. В декабре мы смонтируем оборудование. И успешная реализация этого проекта определит наше дальнейшее развитие примерно на 5 лет. Это зацепит и отделку ткани, и пошив новых швейных изделий, и выпуск принципиально новых тканей, которых раньше у нас не было. Это все будет с использованием нашего местного сырья".

Наиболее активно такие технологии развиваются в Индии, Китае, Индонезии. Короткого льноволокна в нашей стране заготавливается в избытке, а вот возможности для переработки были ограничены.

Иметь собственное производство стратегически важно - на это нацеливает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства посещал предприятие шесть раз и за ходом развития льнокомбината следит постоянно. Льну в стране уделяется особое внимание.

"Льняные ткани - это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате - это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила", - заметил белорусский лидер.

Оршанский льнокомбинат стал единым в Беларуси оператором по продаже льноволокна на экспорт. Реализация проходит на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Теперь с учетом возросшего потенциала переработки волокно пойдет на нужды белорусского производителя. Во-первых, сырьем обеспечены. Во-вторых, на продажу отправим высоко маржинальную продукцию, а это уже совсем другие деньги. Поручение Президента: обеспечить полный цикл переработки всего льноволокна у нас в стране.

Олег Буянов:

"На протяжении последних 3 лет мы не покупаем ни одной тонны волокна за пределами Республики Беларусь. Вся продукция, которая на сегодняшний день производится у нас, сделана из нашего отечественного волокна".

Белорусский лен - это бренд, который ценится во всем мире. География продаж составляет более 40 государств. В Турции, например, практически треть льняных тканей - из Беларуси. Открыли для себя рынок Китая и Индии. В 2024 году зашли в Кувейт и Пакистан. За рубеж идет более 80 % продукции.

"Подрос рынок Российской Федерации. Мы себя очень хорошо чувствуем на рынке внутри Беларуси. Если мы раньше по остаточному принципу подходили к внутреннему рынку, то на сегодняшний день идет развитие собственной фирменной сети, мы делаем большую ставку на нее и получаем тот результат, который даже не ожидали, скажу вам честно", - поделился генеральный директор Оршанского льнокомбината.

Как отметил он, Европа тоже работает с Беларусью и занимает третье место в потребителях после Китая и Турции. "Европа традиционно работает с нашими тканями, потому что в Европе умеют выращивать лен, но его там не перерабатывают. Китай хорошо перерабатывает лен, но у них там он не растет. Беларусь - единственная страна, которая и выращивает, и перерабатывает полностью волокно", - добавил Олег Буянов.