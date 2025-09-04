Орша: Как 5 лет президентского контроля перезагрузили жизнь целого района

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d542387e-7d20-4f47-ab02-752c6c16c6bf/conversions/8344de36-e122-4076-8f04-9ad92fbeb8bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d542387e-7d20-4f47-ab02-752c6c16c6bf/conversions/8344de36-e122-4076-8f04-9ad92fbeb8bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d542387e-7d20-4f47-ab02-752c6c16c6bf/conversions/8344de36-e122-4076-8f04-9ad92fbeb8bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d542387e-7d20-4f47-ab02-752c6c16c6bf/conversions/8344de36-e122-4076-8f04-9ad92fbeb8bb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Орша - город, который точно знает, что значит быть на постоянном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. На протяжении 5 лет там действовал специальный указ, цель которого - вдохнуть новую жизнь в регион. Это пилотный проект, который с первых дней назвали лакмусовой бумажкой для всей страны.

Больших результатов добились Оршанский льнокомбинат и Оршанский инструментальный завод.

Оршанский район - сельскохозяйственная основа Витебской области. В комплексной программе нашли место и для АПК. 5 лет назад в агрокомбинате "Юбилейный" построили современный молочно-товарный комплекс. За это время прибыль по предприятию удалось увеличить почти в 10 раз.

Александр Фирсин

Александр Фирсин, директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный":

"Буквально 4-5 лет назад стада пасли на пастбищах. Доили "полевыми дойками" со всеми вытекающими отсюда последствиями: и непогода, и качество молока. На сегодня это фабрика молока. Здесь 2250 голов дойных коров. Фактически эта ферма дает 65 т молока в сутки высшего качества. В целом комбинат продает порядка 145 т молока в сутки".

Уникальный сельскохозяйственный проект был реализован также благодаря президентскому указу. На строительство комплекса ушло 45 млн белорусских рублей. Инвестиции себя оправдали.

"Окупаемость по проекту 14 лет. Но на сегодня он уже окупился, - отметил директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный". - За 4 года эксплуатации было получено порядка 50 млн прибыли. Фактически все, что мы затратили, уже вернули в экономику комбината". По его словам, залог успеха в жестком соблюдении технологий.

Кроме молочно-товарных, на балансе и свиноводческие комплексы, участки животноводства, машинные дворы. 2 года назад заработал комбикормовый цех - производительность 10 тонн/ч. Спустя еще год возвели комплекс по сушке и хранению зерна.

Оршанский район, несмотря на определенные успехи в АПК, все еще требует внимания. КГК свои контрольные усилия не снижает.

Владимир Годяцкий, председатель Комитета госконтроля Витебской области:

"Есть нерешенные вопросы, которые требуют своего разрешения. Это сельскохозяйственное производство, несмотря на определенный рост. Есть проблемы с достижением производительности на мясокомбинате - он пока работает далеко не в полную силу. Хотя там сейчас реализуется проект по выпуску консерв. Все эти проекты постепенно, я думаю, сделают свой вклад в развитие региона".

Владимир Годяцкий

Перезагрузка коснулась не только промышленности и АПК. В регионе одними из первых в стране освоили цифровую медицину. Вместо бумажных рецептов и карточек в регистратуре теперь электронные документы. Очередь в регистратуру тоже выглядит инновационной.

"У нас регистратура полуоткрытого типа. Это облегчает общение пациентов с регистратором, потому что не все вопросы можно в окошко громко озвучить, - подчеркнула заведующая поликлиникой № 6 г. Орши Елена Коновалова. - У нас действует электронная система вызова пациентов. Во время ожидания есть возможность посидеть, а когда их приглашают, они работают с регистратором уже один на один".

Новую поликлинику с самым современным оборудованием открыли в Орше 1,5 года назад. Она обошлась госказне в 50 млн рублей - на здоровье белорусов не экономят.

Елена Коновалова

Елена Коновалова выделила некоторые возможности, которые появились благодаря новому оборудованию: "Осмотр с фундус-линзой, для которого раньше пациенты должны были ездить в Витебск, лазерная диагностика патологии сетчатки глаза, заболеваний органа зрения, женская консультация оснащена ультразвуковыми аппаратами на каждом рабочем месте врача акушера-гинеколога".

В Орше еще завершается реализация многих инвестпроектов. А это и новые возможности, и новые рабочие места. Действие программы ускоренного развития Оршанского региона на бумаге завершилось. Но точку ставить точно рано. Регион остается в центре пристального внимания. Его опыт апробируют и в других районах страны.