3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
"Это нам очень нужно". Лукашенко требует осваивать собственное производство новых машин для АПК
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе ставит задачу осваивать отечественное производство различных видов техники для сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.
В частности, речь шла о необходимости производить собственный, белорусский, автоматический пресс и роботов для доения коров, которые по характеристикам должны быть не хуже импортных. Александр Лукашенко напомнил, что ставил соответствующие задачи при назначении Виктора Каранкевича вице-премьером.
"Мы должны свое делать, - ориентировал глава государства. - Это нам очень нужно".