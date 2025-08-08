Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

"Это нам очень нужно". Лукашенко требует осваивать собственное производство новых машин для АПК

Комбайн в поле убирает урожай

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе ставит задачу осваивать отечественное производство различных видов техники для сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В частности, речь шла о необходимости производить собственный, белорусский,  автоматический пресс и роботов для доения коров, которые по характеристикам должны быть не хуже импортных. Александр Лукашенко напомнил, что ставил соответствующие задачи при назначении Виктора Каранкевича вице-премьером.

"Мы должны свое делать, - ориентировал глава государства. - Это нам очень нужно".

Президент БеларусиАПК