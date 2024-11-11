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Как и с кем Беларусь выстраивает торговлю и какие сложности еще предстоит преодолеть
Беларусь развивает торговлю и поставляет свою продукцию в больше чем 100 стран.
О том, с какими сложностями могут столкнуться наши предприятия при вхождении на новый рынок, рассказал заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров в проекте "Актуальное интервью".
Александр Егоров:
"Премьер-министр недавно озвучил, что по итогам 2024 года, допустим, экспорт в Африку в 4 раза вырос по сравнению с 2023 годом. Это прекрасные цифры. Мне кажется, что на этом не стоит останавливаться. Это тот драйвер, который мы должны получить. Потому что мы видим все больше визитов главы государства именно в страны-партнеры, которые не в СНГ входят".
Заместитель главы Администрации Президента напомнил о визите Президента в Оман и отметил, что за этим стоит две цели: "Первое, это позиция того, что Беларусь, в отличие от многих стран, готова делиться технологиями. То есть мы не просто хотим поставить 10 тракторов и все. Наша задача в том числе помочь сделать сборочное производство. Это позволит существенно наращивать взаимоотношения с такими странами, выстраивать действительно долгосрочные отношения. С другой стороны, это регионы, где мы исторически раньше не работали, но при этом по качеству, по цене наша продукция может являться востребованной на этих рынках. И здесь очень простой подход - визит главы государства, визит премьер-министра, а дальше отраслевые министерства, предприятия должны отрабатывать конкретные проекты".
На уровне Администрации есть конкретный план с ответственными лицами, сроками, в которые назначенные мероприятия должны быть реализованы.
"Многие опасаются связываться с санкционными предприятиями, но качество продукции, порядочность белорусов, точность в расчетах, являются положительными факторами, которые позволяют продолжать сотрудничество с этими странами. Второй фактор - это расчеты. Мне кажется, что за два года все шишки, которые были, уже практически набиты, и какие-то алгоритмы расчетов уже выстроены. Третий фактор - это логистика. Основной партнер у нас - Российская Федерация, порты Российской Федерации, поэтому логистика тоже имеет понятные алгоритмы, как, куда и что направлять. Единственный вопрос, над которым действительно стоит еще существенно работать, это то, как наши предприятия продают эту продукцию. Зарабатывать деньги должны не иностранные, а белорусские логистические компании, чтобы еще больше добавленной стоимости оставалось в стране", - отметил Александр Егоров.
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