Как и с кем Беларусь выстраивает торговлю и какие сложности еще предстоит преодолеть

Беларусь развивает торговлю и поставляет свою продукцию в больше чем 100 стран.

О том, с какими сложностями могут столкнуться наши предприятия при вхождении на новый рынок, рассказал заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров в проекте "Актуальное интервью".

Александр Егоров:

"Премьер-министр недавно озвучил, что по итогам 2024 года, допустим, экспорт в Африку в 4 раза вырос по сравнению с 2023 годом. Это прекрасные цифры. Мне кажется, что на этом не стоит останавливаться. Это тот драйвер, который мы должны получить. Потому что мы видим все больше визитов главы государства именно в страны-партнеры, которые не в СНГ входят".

Заместитель главы Администрации Президента напомнил о визите Президента в Оман и отметил, что за этим стоит две цели: "Первое, это позиция того, что Беларусь, в отличие от многих стран, готова делиться технологиями. То есть мы не просто хотим поставить 10 тракторов и все. Наша задача в том числе помочь сделать сборочное производство. Это позволит существенно наращивать взаимоотношения с такими странами, выстраивать действительно долгосрочные отношения. С другой стороны, это регионы, где мы исторически раньше не работали, но при этом по качеству, по цене наша продукция может являться востребованной на этих рынках. И здесь очень простой подход - визит главы государства, визит премьер-министра, а дальше отраслевые министерства, предприятия должны отрабатывать конкретные проекты".

На уровне Администрации есть конкретный план с ответственными лицами, сроками, в которые назначенные мероприятия должны быть реализованы.