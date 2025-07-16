Абухович оценила перспективы перехода Польши на зеленую энергию

Европа стремительно осваивает зеленую повестку, но не без проблем. Об этом в студии "Первого информационного" заявила аналитик Юлия Абухович.

"Если есть государства, у которых энергия ветра, энергия солнца действительно позволяет получать достаточно большие объемы электроэнергии, то для Польши это несколько сложно, потому что до последнего времени она все равно пыталась наладить свои традиционные, так скажем, источники энергии. Но с этим есть проблемы", - отметила аналитик.

При этом Польша строит свою первую оффшорную ветряную электростанцию, а также будет инвестировать в атомную энергетику.

По мнению Абухович, зеленая повестка - это правильно, но на сегодняшний день она является только дополнительным ресурсом. И для Польши переход на такую энергию вслед за остальной Европой - закономерный процесс. Однако нельзя резко отказаться от традиционных источников, питающих всю промышленность. На сегодняшний день европейские страны по собственной инициативе покупают энергию дороже, чем могли бы.

В качестве положительного примера с использованием зеленой энергетики и традиционных источников гость в студии привела Калифорнию. Американский штат вырабатывает энергии за счет солнечных батарей больше, чем вся энергетика Республики Беларусь, но там все равно есть и другие источники энергии.