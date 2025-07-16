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В Большом стартовало гастрольное лето Театра балета Бориса Эйфмана
25 лет крепкой дружбы - на сцене Большого вновь встретились Минск и Санкт-Петербург. Открыл занавес Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана.
Балет из Санкт-Петербурга на сцене Большого
Прыжок гранд жете в гастрольное лето сделал Большой театр Беларуси. На его подмостках свои па демонстрирует труппа Академического театра балета Бориса Эйфмана. Поистине экспериментальная лаборатория одного хореографа уже более 10 лет говорит на одном языке с белорусской публикой. Свой предъюбилейный, 49-й сезон театр встречает в Минске. Старт гастролей дан по классике жанра. 15 и 16 июля в балетном изложении роман Достоевского и его несостоявшийся Наполеон - Раскольников. Балет "Преступление и наказание" в репертуаре театра с 2024 года.
Это уже четвертое обращение Эйфмана к наследию Достоевского. Для белорусского, как для зарубежного зрителя, это премьера. Трогательных интонаций в гастрольную карту театра добавит "Анна Каренина" 18 и 19 июля. Пластическое прочтение Толстого минские ценители видели лишь однажды - в 2010 году.
В апреле 2026-го Театр оперы и балета совершит ответный визит в страну-соседку. На новой сцене Большого театра России на бис покажут "Патетический дневник памяти" в прочтении белорусской труппы.
Мотивы русских классиков звучат со сцены Большого как подарок зрителю в рамках Дней Санкт-Петербурга в Минске. Говорить на языке балета с белорусской публикой театр продолжит до 19 июля.