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Подтопления, падения деревьев - спасатели ликвидировали последствия непогоды в Беларуси
Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Беларуси. Только в Минске за несколько часов проливного дождя 15 июля было подтоплено 17 участков дорог. Это привело к остановке транспорта. Были подтоплены четыре частных дома, подвалы многоэтажки и три административных здания. Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Никто не пострадал, а сотрудники МЧС оперативно оказывали помощь.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:
"На оказание технической помощи населению и организациям подразделения МЧС привлекались 13 раз. Работники МЧС помогали буксировать автомобили, а также откачивали воду из зданий. Всего для ликвидации последствий непогоды были задействованы 158 единиц техники и 310 человек - это подразделения МЧС и аварийные службы города".
Стихия прошлась не только по столице. В результате сильного ливня был подтоплен жилой дом в Жлобине. В Полоцке ветер вырвал с корнем дерево, которое упало на машину. Из-за обильных осадков разрушены дороги возле деревни Городняны Витебского района. В итоге движение было закрыто, организован объезд. Сейчас идет ремонт.
Напомним о предупреждении синоптиков. В Минске 16 июля до 19:00 ожидается гроза, объявлен оранжевый уровень опасности. Будьте аккуратны, соблюдайте рекомендации МЧС.