Подтопления, падения деревьев - спасатели ликвидировали последствия непогоды в Беларуси

Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Беларуси. Только в Минске за несколько часов проливного дождя 15 июля было подтоплено 17 участков дорог. Это привело к остановке транспорта. Были подтоплены четыре частных дома, подвалы многоэтажки и три административных здания. Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Никто не пострадал, а сотрудники МЧС оперативно оказывали помощь.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

"На оказание технической помощи населению и организациям подразделения МЧС привлекались 13 раз. Работники МЧС помогали буксировать автомобили, а также откачивали воду из зданий. Всего для ликвидации последствий непогоды были задействованы 158 единиц техники и 310 человек - это подразделения МЧС и аварийные службы города".

Стихия прошлась не только по столице. В результате сильного ливня был подтоплен жилой дом в Жлобине. В Полоцке ветер вырвал с корнем дерево, которое упало на машину. Из-за обильных осадков разрушены дороги возле деревни Городняны Витебского района. В итоге движение было закрыто, организован объезд. Сейчас идет ремонт.