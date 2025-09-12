Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Как удивить самую родную?

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Как удивить самую родную?

День матери - это международный праздник, но в каждой стране он имеет свои особенности и даты. Его главная суть - выразить почтение материнскому труду, поблагодарить матерей за их заботу и любовь, укрепить семейные узы и напомнить о непреходящей ценности семьи. В этой статье вы узнаете историю праздника, его суть, а также идеи, как поздравить и что подарить маме.

В отличие от Международного женского дня 8 марта, когда чествуют всех представительниц прекрасного пола, День матери фокусируется именно на роли матери - от беременных женщин до бабушек.

девочка поздравляет маму и бабушку с Днем матери

История праздника в странах СНГ имеет общие корни. В большинстве из них, включая Беларусь, Россия, Украину и Казахстан, День матери является относительно молодым официальным праздником, учрежденным в 1990 годах. Это было связано с желанием подчеркнуть высокое значение материнства и возродить лучшие семейные традиции.

30 июля 1996 года Указом Президента № 277 в Беларуси был установлен День матери на 14 октября. Эта дата была выбрана не случайно - она совпадает с большим православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей и заступницей всех матерей. Таким образом, праздник гармонично вписался в культурную и духовную традицию страны, наполнившись еще более глубоким смыслом.

праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как поздравить маму? Слова, которые согреют сердце!

Поздравления с Днем матери - это не просто слова, а возможность сказать "спасибо" за все. Они могут быть трогательными, юмористичными или поэтичными. Самое главное в поздравлении - это искренность. Не столь важно, будут это стихи в открытке или простые слова, сказанные по телефону, главное, что они идут от души. Вот несколько идей, чтобы вдохновить вас. 

Короткие поздравления в прозе подходят для смс или открытки: 

"Дорогая мама! В День матери хочу сказать: ты - мой свет и опора. Спасибо за твою любовь, которая греет меня всю жизнь. Будь счастлива!"

"Мамочка, с праздником! Пусть твои дни будут полны радости, здоровья и тепла от близких. Ты - лучшая на свете!"

"Мамуля, в этот осенний день, 14 октября, поздравляю тебя с Днем матери. Твоя забота - мой самый ценный подарок. Очень сильно тебя люблю!"

"Мамочка, родная! Спасибо тебе за все: за твое терпение, за теплые руки, за веру в меня и за бесконечную поддержку. Я тебя очень люблю! Ты - мой самый главный человек!"

открытка с поздравлениями ко Дню матери

Стихи для душевного чтения или открытки:

"День матери - великий праздник,
Несет он радость нам и свет.
Ведь в череде явлений разных
Надежней мамы друга нет.
Она всегда с тобою рядом,
Хоть дома ты, хоть далеко.
С теплом, заботой и любовью
Она поможет в беде любой".

"Любимой самой и родной,
Тебе сегодня поздравления.
Ты за меня была стеной
В часы любые и мгновения!
Будь, мама, счастлива всегда,
Ты для меня - судьбы награда.
Так пусть же в жизни у тебя
Все будет так, как тебе надо!"

"Самая любимая, родная,
Мама - нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!
Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты - моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!"

Такие слова сделают праздник незабываемым! 

открытка с поздравлениями ко Дню матери

Что подарить на День матери? Идеи от сердца и души!

Подарок на День матери должен быть не просто вещью, а знаком внимания и заботы. В 2025 году, с учетом осенней даты в Беларуси, выбирайте уютные и практичные варианты. Главное - учитывайте интересы мамы: любит ли она готовить, отдыхать или путешествовать? Вот подборка идей: 

Если вы живете далеко и у вас ограниченный бюджет лучшим подарком станет то, во что вы вложили душу:

  • Скрапбукинг: Создайте альбом с семейными фотографиями и теплыми надписями;
  • Слайд-шоу или видео-поздравление: Соберите видео с поздравлениями от всех членов семьи;
  • Испеките торт или ее любимое печенье.  
дочка приготовила маме пирог к празднику

Подарки для комфорта и уюта:

  • Мягкий и уютный плед для вечеров на диване;
  • Набор ароматного чая или кофе с красивой кружкой;
  • Домашний халат или тапочки из качественных материалов.  
женщина, закутанная в плед

Подарки для души и красоты:

  • Сертификат в спа-салон на массаж;
  • Качественная косметика по уходу за кожей (духи, крем);
  • Билеты в театр, на концерт или на выставку.  
мама и дочь пошли в кино

Самый ценный подарок, который только можно представить, - это провести день вместе. Организуйте семейный ужин, прогуляйтесь в парке, посмотрите вместе старый добрый фильм. Подарите маме не вещь, а воспоминание.

Пусть этот праздник принесет вашим мамам радость и ощущение, насколько они важны!

День материпраздникпоздравлениесемья и дети