3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Классические, заварные, пышные - 9 рецептов вкусных блинов
Долгожданная неделя любителей блинов вот-вот начнется и в каждом доме Масленицу будут праздновать за столом с вкусностями - с блинами на молоке, кефире, воде, дрожжах, из манки, творога, с ажурными, толстыми или классическими. Самый вкусный рецепт блинов для себя вы можете найти в нашей подборке.
Масленица-2025: когда начнется, история праздника и его традиции
Праздник Масленица известен с древности, но, несмотря на это, он сохранил до наших дней большинство традиций и обычаев
Классический рецепт тонких блинов на молоке
Те самые нежные блинчики из детства, которые идеально подходят к варенью и сгущенке. Главное, соблюдать пропорции.
Ингредиенты:
- молоко - 250 мл
- мука - 125 г
- яйца - 3 шт.
- растительное масло - 1 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- сахар - 1-2 ст.л.
Пошаговое приготовление
- Заранее достаньте молоко и яйца из холодильника, чтобы все нагрелось до комнатной температуры.
- Взбейте яйца, сахар и соль до пышной пены миксером.
- Добавьте муку и снова все перемешайте.
- К смеси влейте молоко и 1 ст.л. масла. Перемешайте до однородности. Оставьте на 30 мин.
- Жарьте блинчики на сковороде с толстым дном.
Толстые блины на кефире с дырочками (без яиц)
Это легкий в приготовлении рецепт, не требующий много времени и особых умений. При желании из толстых блинчиков по этому рецепту можно сделать тонкие, уменьшив количество муки вдвое.
Ингредиенты:
- кефир - 0,5 л
- сода - 1 ч.л.
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- мука - 2 стак.
Пошаговое приготовление
- Смешайте все ингредиенты, кроме муки. И оставьте на 15 мин.
- Затем добавьте муку и добейтесь однородной консистенции.
- Обжарьте блинчики, распределяя тесто равномерно по сковороде.
Заварные блины на кипятке и молоке (ажурные)
Очень вкусные и нежные блинчики, которые точно украсят любой стол.
Ингредиенты:
- молоко - 1 стак.
- кипяток - 1 стак.
- яйца - 2 шт.
- мука - 200 г
- сахар - 3 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
- Взбейте яйца с солью и сахаром.
- Добавьте молоко, перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку и смешайте до однородности.
- Затем, продолжая перемешивать тесто, влейте кипяток и растительное масло.
- Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.
Как приготовить дрожжевые блины (кружевные)
По этому рецепту получаются очень красивые блины с хрустящими краями. Можно использовать как соленую, так и сладкую начинку из-за нейтрального вкуса теста.
Ингредиенты:
- молоко - 250 мл
- кипяток - 250 мл
- мука - 200 г
- сухие дрожжи - 3 г или 0,5 ч.л.
- яйца - 1 шт.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 1,5 ст.л.
Пошаговое приготовление
- Разогрейте молоко в сотейнике до 30 градусов.
- Всыпьте дрожжи и оставьте на 10-15 мин.
- Затем добавьте сахар, соль и яйцо. Перемешайте венчиком до растворения сыпучих продуктов.
- Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Оставьте тесто под полотенцем в теплом месте на 40 мин.
- Спустя время, постоянно помешивая тесто, влейте кипяток, а затем растительное масло.
- Тесто готово, можно готовить блины на сковороде.
Овсяные блины без глютена
Разнообразить блинный праздник можно, используя не только пшеничную муку. Такие блины могут для кого-то показаться даже вкуснее классических.
Ингредиенты:
- овсяная мука (молотые овсяные хлопья) - 130-150 г
- молоко - 400 мл
- яйца - 2-3 шт.
- сахар - 1-2 ст.л.
- соль - 1 щепотка
- сода - 0,25 ч.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
Пошаговое приготовление
- Смешайте яйца, молоко, сахар, соль и соду до однородности.
- Взбейте смесь миксером, добавив муку.
- Затем влейте масло и оставьте тесто на час.
- Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.
Финский блин
Блины по такому рецепту очень просто делаются. Не нужно долго стоять у сковороды, ведь тесто нужно будет просто вылить на противень.
Ингредиенты:
- молоко - 500 мл
- мука - 2 стак.
- яйца - 3 шт.
- сливочное масло - 30 г
- разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- соль - 0,3 ч.л.
- сахар - 1 ст.л.
Пошаговое приготовление
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте молоко и добейтесь однородной консистенции.
- Просейте туда муку и разрыхлитель, перемешайте все.
- Добавьте растопленное масло.
- Расстелите пергаментную бумагу на противень, чтобы края выходили за бортики.
- Вылейте туда готовое тесто и запекайте в духовке при 190 градусах 20-25 мин.
- Разрежьте блин на порционные кусочки и подавайте.
Рисовые безглютеновые блины
Такой десерт подойдет для людей, которые придерживаются безглютеновой диеты.
Ингредиенты:
- молоко - 2 стак.
- рисовая мука (молотый рис) - 1 стак.
- яйца - 2 шт.
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 2 г
- растительное масло - 3 ст.л.
- ванилин - по вкусу
Пошаговое приготовление
- Взбейте миксером или венчиком яйца, сахар, соль, ванилин.
- Добавьте молоко и масло, перемешайте.
- Всыпьте муку и перемешайте все до однородности. Оставьте на 10 мин.
- Обжарьте блинчики на сковороде. Обратите внимание, что в тесто может быстро расслаиваться, поэтому чаще мешайте его.
Творожные блинчики
С таким рецептом получаются нежные блины с еле уловимой кислинкой от творога.
Ингредиенты:
- молоко - 400 мл
- творог - 250 г
- яйца - 3 шт.
- мука - 150 г
- растительное масло - 2 ст.л.
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 1 щепотка
- ванилин - 1 щепотка
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Пошаговое приготовление
- Взбейте яйца, сахар, соль и ванилин в пышную пену.
- Туда добавьте перетертый через сито творог и перемешайте.
- Просейте туда муку и разрыхлитель, взбивайте миксером.
- Параллельно вливайте молоко небольшими порциями.
- Добавьте масло, перемешайте.
- Выпекайте блинчики на сковороде.
Блины на манке
По этому рецепту получаются воздушные толстые блины, которые отлично подойдут к чаю.
Ингредиенты:
- молоко - 250 мл
- вода - 250 мл
- яйца - 2 шт.
- мука (пшеничная) - 300 г
- манная крупа - 160 г
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 1 ч.л.
- сухие дрожжи - 10 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
Пошаговое приготовление
- Соедините молоко и воду комнатной температуры.
- Добавьте муку, манку и дрожжи. Поставьте в теплое место на 3 ч.
- Добавьте соль, сахар, разрыхлитель, яйца, масло. Перемешайте все.
- Выпекайте блинчики с двух сторон на сковороде.
Можете также экспериментировать с рецептами и искать то сочетание продуктов, которое подойдет именно вам.