Классические, заварные, пышные - 9 рецептов вкусных блинов

Долгожданная неделя любителей блинов вот-вот начнется и в каждом доме Масленицу будут праздновать за столом с вкусностями - с блинами на молоке, кефире, воде, дрожжах, из манки, творога, с ажурными, толстыми или классическими. Самый вкусный рецепт блинов для себя вы можете найти в нашей подборке.

Масленица-2025: когда начнется, история праздника и его традиции Праздник Масленица известен с древности, но, несмотря на это, он сохранил до наших дней большинство традиций и обычаев 12.02.2025 20:00

Классический рецепт тонких блинов на молоке

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Те самые нежные блинчики из детства, которые идеально подходят к варенью и сгущенке. Главное, соблюдать пропорции.

Ингредиенты:

молоко - 250 мл

мука - 125 г

яйца - 3 шт.

растительное масло - 1 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

сахар - 1-2 ст.л.

Пошаговое приготовление

Заранее достаньте молоко и яйца из холодильника, чтобы все нагрелось до комнатной температуры. Взбейте яйца, сахар и соль до пышной пены миксером. Добавьте муку и снова все перемешайте. К смеси влейте молоко и 1 ст.л. масла. Перемешайте до однородности. Оставьте на 30 мин. Жарьте блинчики на сковороде с толстым дном.

Толстые блины на кефире с дырочками (без яиц)

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Это легкий в приготовлении рецепт, не требующий много времени и особых умений. При желании из толстых блинчиков по этому рецепту можно сделать тонкие, уменьшив количество муки вдвое.

Ингредиенты:

кефир - 0,5 л

сода - 1 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

мука - 2 стак.

Пошаговое приготовление

Смешайте все ингредиенты, кроме муки. И оставьте на 15 мин. Затем добавьте муку и добейтесь однородной консистенции. Обжарьте блинчики, распределяя тесто равномерно по сковороде.

Заварные блины на кипятке и молоке (ажурные)

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Очень вкусные и нежные блинчики, которые точно украсят любой стол.

Ингредиенты:

молоко - 1 стак.

кипяток - 1 стак.

яйца - 2 шт.

мука - 200 г

сахар - 3 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и смешайте до однородности. Затем, продолжая перемешивать тесто, влейте кипяток и растительное масло. Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.

Как приготовить дрожжевые блины (кружевные)

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По этому рецепту получаются очень красивые блины с хрустящими краями. Можно использовать как соленую, так и сладкую начинку из-за нейтрального вкуса теста.

Ингредиенты:

молоко - 250 мл

кипяток - 250 мл

мука - 200 г

сухие дрожжи - 3 г или 0,5 ч.л.

яйца - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 1,5 ст.л.

Пошаговое приготовление

Разогрейте молоко в сотейнике до 30 градусов. Всыпьте дрожжи и оставьте на 10-15 мин. Затем добавьте сахар, соль и яйцо. Перемешайте венчиком до растворения сыпучих продуктов. Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Оставьте тесто под полотенцем в теплом месте на 40 мин. Спустя время, постоянно помешивая тесто, влейте кипяток, а затем растительное масло. Тесто готово, можно готовить блины на сковороде.

Овсяные блины без глютена

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Разнообразить блинный праздник можно, используя не только пшеничную муку. Такие блины могут для кого-то показаться даже вкуснее классических.

Ингредиенты:

овсяная мука (молотые овсяные хлопья) - 130-150 г

молоко - 400 мл

яйца - 2-3 шт.

сахар - 1-2 ст.л.

соль - 1 щепотка

сода - 0,25 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, молоко, сахар, соль и соду до однородности. Взбейте смесь миксером, добавив муку. Затем влейте масло и оставьте тесто на час. Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.

Финский блин

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Блины по такому рецепту очень просто делаются. Не нужно долго стоять у сковороды, ведь тесто нужно будет просто вылить на противень.

Ингредиенты:

молоко - 500 мл

мука - 2 стак.

яйца - 3 шт.

сливочное масло - 30 г

разрыхлитель - 0,5 ч.л.

соль - 0,3 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и добейтесь однородной консистенции. Просейте туда муку и разрыхлитель, перемешайте все. Добавьте растопленное масло. Расстелите пергаментную бумагу на противень, чтобы края выходили за бортики. Вылейте туда готовое тесто и запекайте в духовке при 190 градусах 20-25 мин. Разрежьте блин на порционные кусочки и подавайте.

Рисовые безглютеновые блины

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Такой десерт подойдет для людей, которые придерживаются безглютеновой диеты.

Ингредиенты:

молоко - 2 стак.

рисовая мука (молотый рис) - 1 стак.

яйца - 2 шт.

сахар - 2 ст.л.

соль - 2 г

растительное масло - 3 ст.л.

ванилин - по вкусу

Пошаговое приготовление

Взбейте миксером или венчиком яйца, сахар, соль, ванилин. Добавьте молоко и масло, перемешайте. Всыпьте муку и перемешайте все до однородности. Оставьте на 10 мин. Обжарьте блинчики на сковороде. Обратите внимание, что в тесто может быстро расслаиваться, поэтому чаще мешайте его.

Творожные блинчики

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С таким рецептом получаются нежные блины с еле уловимой кислинкой от творога.

Ингредиенты:

молоко - 400 мл

творог - 250 г

яйца - 3 шт.

мука - 150 г

растительное масло - 2 ст.л.

сахар - 2 ст.л.

соль - 1 щепотка

ванилин - 1 щепотка

разрыхлитель - 1 ч.л.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца, сахар, соль и ванилин в пышную пену. Туда добавьте перетертый через сито творог и перемешайте. Просейте туда муку и разрыхлитель, взбивайте миксером. Параллельно вливайте молоко небольшими порциями. Добавьте масло, перемешайте. Выпекайте блинчики на сковороде.

Блины на манке

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По этому рецепту получаются воздушные толстые блины, которые отлично подойдут к чаю.

Ингредиенты:

молоко - 250 мл

вода - 250 мл

яйца - 2 шт.

мука (пшеничная) - 300 г

манная крупа - 160 г

сахар - 2 ст.л.

соль - 1 ч.л.

сухие дрожжи - 10 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

Пошаговое приготовление

Соедините молоко и воду комнатной температуры. Добавьте муку, манку и дрожжи. Поставьте в теплое место на 3 ч. Добавьте соль, сахар, разрыхлитель, яйца, масло. Перемешайте все. Выпекайте блинчики с двух сторон на сковороде.