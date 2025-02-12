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Классические, заварные, пышные - 9 рецептов вкусных блинов

Классические, заварные, пышные - 9 рецептов вкусных блинов

Долгожданная неделя любителей блинов вот-вот начнется и в каждом доме Масленицу будут праздновать за столом с вкусностями - с блинами на молоке, кефире, воде, дрожжах, из манки, творога, с ажурными, толстыми или классическими. Самый вкусный рецепт блинов для себя вы можете найти в нашей подборке.

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Классический рецепт тонких блинов на молоке

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Те самые нежные блинчики из детства, которые идеально подходят к варенью и сгущенке. Главное, соблюдать пропорции.

Ингредиенты:

  • молоко - 250 мл
  • мука - 125 г
  • яйца - 3 шт.
  • растительное масло - 1 ст.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сахар - 1-2 ст.л.

Пошаговое приготовление

  1. Заранее достаньте молоко и яйца из холодильника, чтобы все нагрелось до комнатной температуры.
  2. Взбейте яйца, сахар и соль до пышной пены миксером.
  3. Добавьте муку и снова все перемешайте.
  4. К смеси влейте молоко и 1 ст.л. масла. Перемешайте до однородности. Оставьте на 30 мин.
  5. Жарьте блинчики на сковороде с толстым дном.

Толстые блины на кефире с дырочками (без яиц)

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Это легкий в приготовлении рецепт, не требующий много времени и особых умений. При желании из толстых блинчиков по этому рецепту можно сделать тонкие, уменьшив количество муки вдвое.

Ингредиенты:

  • кефир - 0,5 л
  • сода - 1 ч.л.
  • сахар - 2 ст.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • мука - 2 стак.

Пошаговое приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме муки. И оставьте на 15 мин.
  2. Затем добавьте муку и добейтесь однородной консистенции.
  3. Обжарьте блинчики, распределяя тесто равномерно по сковороде.

Заварные блины на кипятке и молоке (ажурные)

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Очень вкусные и нежные блинчики, которые точно украсят любой стол.

Ингредиенты:

  • молоко - 1 стак.
  • кипяток - 1 стак.
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 200 г
  • сахар - 3 ст.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте яйца с солью и сахаром.
  2. Добавьте молоко, перемешайте.
  3. Всыпьте просеянную муку и смешайте до однородности.
  4. Затем, продолжая перемешивать тесто, влейте кипяток и растительное масло.
  5. Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.

Как приготовить дрожжевые блины (кружевные)

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По этому рецепту получаются очень красивые блины с хрустящими краями. Можно использовать как соленую, так и сладкую начинку из-за нейтрального вкуса теста.

Ингредиенты:

  • молоко - 250 мл
  • кипяток - 250 мл
  • мука - 200 г
  • сухие дрожжи - 3 г или 0,5 ч.л.
  • яйца - 1 шт.
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - 1,5 ст.л.

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте молоко в сотейнике до 30 градусов.
  2. Всыпьте дрожжи и оставьте на 10-15 мин.
  3. Затем добавьте сахар, соль и яйцо. Перемешайте венчиком до растворения сыпучих продуктов.
  4. Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Оставьте тесто под полотенцем в теплом месте на 40 мин.
  5. Спустя время, постоянно помешивая тесто, влейте кипяток, а затем растительное масло.
  6. Тесто готово, можно готовить блины на сковороде.

Овсяные блины без глютена

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Разнообразить блинный праздник можно, используя не только пшеничную муку. Такие блины могут для кого-то показаться даже вкуснее классических.

Ингредиенты:

  • овсяная мука (молотые овсяные хлопья) - 130-150 г
  • молоко - 400 мл
  • яйца - 2-3 шт.
  • сахар - 1-2 ст.л.
  • соль - 1 щепотка
  • сода - 0,25 ч.л.
  • растительное масло - 2 ст.л.

Пошаговое приготовление

  1. Смешайте яйца, молоко, сахар, соль и соду до однородности.
  2. Взбейте смесь миксером, добавив муку.
  3. Затем влейте масло и оставьте тесто на час.
  4. Обжарьте блины с двух сторон на сковороде.

Финский блин

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Блины по такому рецепту очень просто делаются. Не нужно долго стоять у сковороды, ведь тесто нужно будет просто вылить на противень.

Ингредиенты:

  • молоко - 500 мл
  • мука - 2 стак.
  • яйца - 3 шт.
  • сливочное масло - 30 г
  • разрыхлитель - 0,5 ч.л.
  • соль - 0,3 ч.л.
  • сахар - 1 ст.л.

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте молоко и добейтесь однородной консистенции.
  3. Просейте туда муку и разрыхлитель, перемешайте все.
  4. Добавьте растопленное масло.
  5. Расстелите пергаментную бумагу на противень, чтобы края выходили за бортики.
  6. Вылейте туда готовое тесто и запекайте в духовке при 190 градусах 20-25 мин.
  7. Разрежьте блин на порционные кусочки и подавайте.

Рисовые безглютеновые блины

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Такой десерт подойдет для людей, которые придерживаются безглютеновой диеты.

Ингредиенты:

  • молоко - 2 стак.
  • рисовая мука (молотый рис) - 1 стак.
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 2 ст.л.
  • соль - 2 г
  • растительное масло - 3 ст.л.
  • ванилин - по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте миксером или венчиком яйца, сахар, соль, ванилин.
  2. Добавьте молоко и масло, перемешайте.
  3. Всыпьте муку и перемешайте все до однородности. Оставьте на 10 мин.
  4. Обжарьте блинчики на сковороде. Обратите внимание, что в тесто может быстро расслаиваться, поэтому чаще мешайте его.

Творожные блинчики

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С таким рецептом получаются нежные блины с еле уловимой кислинкой от творога.

Ингредиенты:

  • молоко - 400 мл
  • творог - 250 г
  • яйца - 3 шт.
  • мука - 150 г
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • сахар - 2 ст.л.
  • соль - 1 щепотка
  • ванилин - 1 щепотка
  • разрыхлитель - 1 ч.л.

Пошаговое приготовление

  1. Взбейте яйца, сахар, соль и ванилин в пышную пену.
  2. Туда добавьте перетертый через сито творог и перемешайте.
  3. Просейте туда муку и разрыхлитель, взбивайте миксером.
  4. Параллельно вливайте молоко небольшими порциями.
  5. Добавьте масло, перемешайте.
  6. Выпекайте блинчики на сковороде.

Блины на манке

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По этому рецепту получаются воздушные толстые блины, которые отлично подойдут к чаю.

Ингредиенты:

  • молоко - 250 мл
  • вода - 250 мл
  • яйца - 2 шт.
  • мука (пшеничная) - 300 г
  • манная крупа - 160 г
  • сахар - 2 ст.л.
  • соль - 1 ч.л.
  • сухие дрожжи - 10 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • растительное масло - 2 ст.л.

Пошаговое приготовление

  1. Соедините молоко и воду комнатной температуры.
  2. Добавьте муку, манку и дрожжи. Поставьте в теплое место на 3 ч.
  3. Добавьте соль, сахар, разрыхлитель, яйца, масло. Перемешайте все.
  4. Выпекайте блинчики с двух сторон на сковороде.

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