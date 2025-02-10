Масленица-2025: когда начнется, история праздника и его традиции

Праздник Масленица известен с древности, но, несмотря на это, он сохранил до наших дней большинство традиций и обычаев.

О том, как отмечали праздник наши предки, чем был схож и чем различался у русских, белорусов и украинцев, а также является ли Масленица православным праздником или нет - на все эти вопросы найдете ответ в статье.

История праздника

Празднуется Масленица в последнюю неделю перед началом Великого поста, а так как он каждый год начинается в разные даты, то Масленица в 2025 году будет длиться с 24 февраля по 2 марта.

Масленица издревле считалась веселыми проводами зимы, символизировала приход тепла и весеннего возрождения природы. И какой же праздник обходится без соответствующих атрибутов? Поэтому предки славян создали чучело Масленицы, которое в конце гуляний сжигали и верили, что таким образом изгоняют зиму и призывают вступить в свои права весну.

Кстати, кукла была не единственным символом праздника. Отмечали его широко, поэтому чаще всего не обходилось без блинов, вареников, походов друг к другу в гости, застолий, катаний на санях и подбора праздничной одежды.

Но если в целом без вареников и пиршеств можно было пережить, то без блинов - нет. Их пекли специально большими и круглыми, так как в них также вкладывался определенный смысл.

Блины - символ солнца, которое вот-вот должно было начать греть и светить ярче. Но есть исследования, которые гласят, что блины могли символизировать не только теплое небесное светило. Вероятно, они были частью поминального обряда, так как суббота перед масленичной неделей являлась "родительским днем", в который славяне-язычники поклонялись умершим предкам.

Факт Как правило, на Масленицу чаще всего русские пекли блины и лепешки, а белорусы и украинцы - вареники, сырники, а также варили колодку (разновидность горохового киселя).

Масленица - это православный праздник?

После принятия христианства возникли новые церковные праздники, но языческая Масленица так укоренилась в жизнь в людей, что продолжала праздноваться с таким же размахом, как и до этого. Хотя православные священнослужители призывали к тому, чтобы человек все-таки отказался от языческих обрядов, если причисляет себя к православной вере.

Согласно истории, русский царь Алексей Михайлович пытался вразумить своих подданных, чтобы те прекратили сами отмечать Масленицу. Но ни грозные указы, ни запреты играть в азартные игры и проводить кулачные бои не стали преградой для проведения широких гуляний.

В народном календаре восточных славян праздник является своеобразной границей зимы и весны, а также религиозной - Мясоеда и Великого поста. У католиков также существует похожий на Масленицу праздник - Мясопуст. А православная церковь отмечает Сырную седмицу в последнюю неделю перед постом.

Традиции празднования Масленицы

Печь блины и кататься на санях - пожалуй, самые известные традиции праздника. Но мало кто знает, что наши предки дали каждому дню масленичной недели свое название, которое было наполнено смыслом и которое отличалось от обычного потому, что в нем заключалось свое какое-то маленькое событие.

Понедельник ("Встреча") В этот день встречали Масленицу (делали чучело, надевали на него женскую одежду и с песнями возили на санях по местности). Вторник ("Заигрыши") Во второй день недели происходили смотрины невест, начинались и широкие гуляния - катание на санях и показ представлений. Среда ("Лакомки") Обычно в среду тещи приглашали на блины своего зятя и его жену. В основном это касалось только что поженившихся пар. Возможно, отсюда и пошла фраза "к теще на блины". Четверг ("Широкий разгул") В четвертый день недели разворачивались самые масштабные санные катания. Пятница ("Тещины вечерки") В последний будний день зять звал тещу на угощения. Суббота ("Золовкины посиделки") В субботу золовки приходили в гости к невестке, чтобы потанцевать, угоститься блинами и спеть песни. Воскресенье ("Прощеное воскресенье") В прощеный день все люди старались посетить своих родственников, друзей и просто знакомых, чтобы попросить прощения друг у друга. Также в воскресенье проводили ритуал сожжения чучела Масленицы.

Еще одним веселым времяпрепровождением на Масленицу было завоевание снежного городка. Специально для этой игры из снега лепили ворота и стены, на которые устанавливали фигурки животных. В игре участвовали две команды, одной из которых необходимо было разрушить снежную крепость, а другим - защитить ее. За ходом таких состязаний следил человек, которого называли "городничим", он же давал старт и объявлял победившую команду.

Еще одним интересным занятием на Масленицу были кулачные бои, в которых обычно участвовали мужчины. Дрались как один на один, так и массово - ранее это именовалось как "стенка на стенку".

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