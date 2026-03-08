Когда температуру не нужно сбивать - советы врача-педиатра

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c293679e-6032-4244-a4c4-857b0c75078d/conversions/5f151e2b-2feb-486d-90c8-94e713152e76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c293679e-6032-4244-a4c4-857b0c75078d/conversions/5f151e2b-2feb-486d-90c8-94e713152e76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c293679e-6032-4244-a4c4-857b0c75078d/conversions/5f151e2b-2feb-486d-90c8-94e713152e76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c293679e-6032-4244-a4c4-857b0c75078d/conversions/5f151e2b-2feb-486d-90c8-94e713152e76-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Жаропонижающие препараты необходимо давать, когда человек себя чувствует плохо, вне зависимости от показаний градусника. Об этом рассказала врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная, пишут РИА Новости.

"Есть золотое правило - нужно лечить не цифру на градуснике, а состояние. Вся современная педиатрия, и вообще медицина, сводится к тому, что мы даем препарат ребенку или взрослому тогда, когда ему плохо. Если ребенку тяжело, есть выраженная слабость, головная боль, мышечная боль, если ребенок не может заснуть, вялый, если ему прям плохо, тогда мы даем жаропонижающее, независимо от того, какая цифра на градуснике", - объяснила специалист.

По словам врача-педиатра, снижать температуру без плохого состояния необходимо в случае, если значение приблизилось к 39,8 градуса. В других ситуациях при хорошем самочувствии потребности в этом нет, считает она.

"Для многих вирусных заболеваний характерно хорошее состояние при высокой температуре. Если ребенок активный, пьет, играет, хорошо переносит температуру даже в 38,5 градусов, то препараты давать не нужно", - подчеркнула Левадная.