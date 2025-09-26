Мягкая отмостка на основе дренажной мембраны: что это такое и как ее сделать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75445f0-9f64-420f-8ab5-36213b5ef853/conversions/4499604a-4a4b-4b4e-a560-196771553818-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75445f0-9f64-420f-8ab5-36213b5ef853/conversions/4499604a-4a4b-4b4e-a560-196771553818-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75445f0-9f64-420f-8ab5-36213b5ef853/conversions/4499604a-4a4b-4b4e-a560-196771553818-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75445f0-9f64-420f-8ab5-36213b5ef853/conversions/4499604a-4a4b-4b4e-a560-196771553818-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ремонт фундамента - дело сложное, масштабное и очень недешевое. Поэтому подземную часть здания необходимо еще при строительстве защитить от сырости всеми возможными способами. В их число входит устройство отмостки.

Главная задача мягкой отмостки - отводить от дома воду, которая льется с неба и течет с крыши, на безопасное расстояние. А в качестве бонуса эта конструкция еще облагораживает ландшафт и нередко исполняет функцию пешеходной дорожки. Также мягкую отмостку можно утеплить, что защитит фундамент и стены от морозного пучения грунтов, и тогда вся постройка получится более энергоэффективной.

Википедия говорит нам: "отмостка - это водонепроницаемое покрытие вокруг здания, бетонная или асфальтовая полоса с уклоном в направлении от строения, проходящая по его периметру". Но это определение не совсем полное. Его следует расширить: асфальт и бетон - не необходимость, а всего лишь опция. Создать работающую отмостку можно и без них. В таком случае ее называют мягкой.

Чем мягкая отмостка отличается от жесткой?

Во-первых, конструкцией. В качестве финишной отделки мягкой отмостки вместо смесей на связующих используют следующие материалы:

насыпные (галька, гравий, щебень);

уложенные по "плавающей" технологии (брусчатка, тротуарная плитка);

почвенный субстрат под газон и/или растения с поверхностной корневой системой.

За первичное водоотведение здесь отвечает специально разработанная шипастая прочная мембрана из полиэтилена высокой плотности с геотекстилем (профилированная дренажная). Располагаясь под подвижным отделочным слоем, она берет на себя функции дренажа, корнезащиты и распределения давления (что немаловажно, если отмостка - это еще и дорожка).

Во-вторых, принципом действия. Работу жесткой отмостки легко можно наблюдать со стороны: вода стекает к краю непосредственно по поверхности. Мягкая же отмостка делает свое дело скрытно. Влага просачивается сквозь отделку, отфильтровывается через геотекстиль и попадает в сеть дренажных каналов между выступами на полимерном полотне мембраны. По этим каналам вода отводится под уклон на достаточное расстояние от фундамента или в систему поверхностного дренажа.

Чем мягкая отмостка лучше жесткой: шесть плюсов и один бонус

Распространенное решение не значит идеальное - у жесткой отмостки немало минусов:

высокая стоимость;

сложная технология с множеством обязательных условий (температурные, осадочные и усадочные швы, армирование, опалубка, хитрые примыкания к цоколю, капризные условия для затвердения бетона);

нетерпимость к ошибкам;

погодозависимость;

растянутый во времени процесс монтажа (между заливкой и результатом проходит до нескольких дней).

Но главное - если бетон начал крошиться и трескаться (а начнет он непременно, так как пористый материал по определению подвержен разрушительному влиянию влаги и температурных перепадов), этот процесс уже не остановить, его можно лишь слегка замедлить. Локальный ремонт малоэффективен, так что для реального результата придется демонтировать и заливать заново все покрытие.

Мягкая отмостка лишена перечисленных недостатков и имеет целых шесть плюсов по сравнению с жесткой:

1. Элементарная технология.

При устройстве мягкой отмостки практически негде ошибиться: нужно просто уложить мембрану на подготовленное основание и выполнить отделку.

2. Терпимость к ошибкам.

Если что-то все же пошло не так, конструкцию можно разобрать, исправить проблему и собрать отмостку заново из тех же материалов.

3. Высокая скорость монтажа.

При отсутствии "мокрых" строительных процессов работа ускоряется и упрощается в разы. Бетону же требуются особые условия и много времени на набор марочной прочности.

4. Долговечность решения.

Все компоненты мягкой отмостки, кроме дренажной мембраны, имеют природное происхождение и оптимально приспособлены к круглогодичной эксплуатации вне помещения. Мембрана же хоть и синтетическая, но ее специально разрабатывали с высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.

5. Сравнительно низкая стоимость.

Материалы для мягкой отмостки обойдутся гораздо дешевле, чем для жесткой, работы пройдут быстрее, а для их выполнения потребуется минимум людей и инвентаря. Если учесть продолжительный срок службы конструкции, выгода становится особенно заметна.

6. Ремонтопригодность.

Если покрытие мягкой отмостки повредится, его можно легко и бюджетно восстановить: подсыпать щебня, подсеять семена растений или локально заменить расколовшиеся плитки.

Бонусом идут новые возможности для дизайна: подвести газон под самые стены, поиграть с декоративными засыпками или предпочесть более традиционную отделку из тротуарной плитки. Более того, мягкая отмостка допускает даже крупномасштабные эксперименты в процессе эксплуатации: если через несколько лет захотелось уложить гальку другого цвета или вовсе сменить растительный покров на брусчатку - вопрос решается сравнительно небольшим вложением сил и средств.

Душа и основа мягкой отмостки - дренажная мембрана

Чтобы мягкая отмостка смогла полноценно проявить все свои достоинства, в ее основе должен лежать действительно качественный материал, который не пропускает воду, обладает отличными дренажными характеристиками и способен обеспечить долговременное и бесперебойное задержание и отведение влаги. Такой, как специальная профилированная мембрана PLANTER Geo от ТЕХНОНИКОЛЬ - производитель ответственно рекомендует ее для устройства мягких отмосток.

PLANTER Geo - это плотное, прочное полотно из полиэтилена HDPE, снабженное отформованными конусами, к верхушкам которых припаян термоскрепленный геотекстиль Typar. Две составляющие этого комбинированного материала работают согласованно. Выступы образуют сеть дренажных каналов, по которым влага стекает к краю отмостки. А геотекстиль обеспечивает стабильность дренажного зазора: не провисает под тяжестью песчаной засыпки и фильтрует поступающую воду, не позволяя каналам засоряться и заиливаться. Как следствие - многие годы эффективной работы. Расчетный срок эксплуатации PLANTER Geo - до 60 лет.

ВАЖНО! Мембрана PLANTER Geo - не гидроизоляционный, а дренажно-защитный материал. Ее задача в конструкции мягкой отмостки - перехват и отведение воды. Для защиты фундамента от протечек используйте специализированную гидроизоляцию.

Как сделать мягкую отмостку с мембраной PLANTER Geo?

Основные параметры у мягкой отмостки те же, как и у жесткой.

Ширина. Хотя бы на 20 см шире карнизного свеса кровли - необходимо, чтобы вода с крыши попадала именно на покрытие, а не рядом с ним. Оптимальный размер - около 1 м.

Неразрывный контур. Периметр отмостки должен быть сплошным. Размыкать линию не следует, так как любой промежуток открывает для влаги путь к фундаменту.

Глубина выемки грунта. Зависит от выбранной отделки и наличия/отсутствия теплоизоляционного слоя; в среднем закладывают 25-35 см.

Уклон. Оптимально - 3 %, от стены к краю - так дождевая и талая вода будет естественным образом уходить в этом направлении, без образования застойных луж. Если отмостка будет выступать и в роли дорожки, рекомендуется ограничиться перепадом высоты в 3-5 %. Иначе в дождь и гололедицу высока будет вероятность поскользнуться и получить травму.

Можно ли утеплить мягкую отмостку?

Можно. Утепленная отмостка сокращает общие теплопотери дома, а значит, и затраты на отопление. Кроме того, она повышает срок жизни фундамента, смягчая перепады температур, влияющих на него в течение года.

Особенно серьезно о том, чтобы включить в конструктивный пирог мягкой отмостки слой теплоизоляции, стоит задуматься в трех случаях:

в здании есть холодный подвал и неплохо бы, чтобы он был потеплее;

в доме имеется отапливаемый цокольный этаж (утепленная отмостка поможет уберечь его стены от образования конденсата);

постройка стоит на пучинистых грунтах, склонных накапливать влагу (при промерзании такие грунты увеличиваются в объеме и давят на фундамент).

Материалы, инструменты и комплектующие

Песок и щебень. Дренажная мембрана PLANTER Geo. Краевая декоративная рейка PLANTER Profile. Качественный дренажный геотекстиль для устройства разделительных слоев (например, Typar SF20 или SF27). Битумно-полимерная лента PLANTERBAND и двухсторонний полипропиленовый скотч. Шуруповерт, пластиковые винты R16 для крепления PLANTER Geo к XPS, если цоколь утеплен. Дюбель-гвозди по бетону с шайбой или аналогичный крепеж - для крепления PLANTER Geo к бетонной или кирпичной неутепленной стене. Рулетка, колышки со шнуром, строительный нож - для необходимых измерений и раскроя материалов. Лопаты - штыковая и совковая. Виброплита или ручная вибротрамбовка. Материалы для декоративного покрытия - в зависимости от того, какой финишный слой выбран.

Опционально: для утепления - экструзионный пенополистирол (например, эффективный и долговечный ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON Eco), для прокладки дренажной системы - специальные трубы, обернутые качественным геотекстилем, и дождеприемники.

Инструкция по монтажу мягкой отмостки на базе мембраны PLANTER Geo (отделка из тротуарной плитки)

1. Выкопать траншею для отмостки, выровнять дно. Если тип грунта на участке требует устройства разделительного слоя - уложить иглопробивной геотекстиль. Если предполагается оборудовать систему поверхностного дренажа - вырыть траншею под дренажные трубы у нижнего края будущей отмостки.

2. Отсыпать уклонообразующий слой (обычно делается из строительного песка с трамбовкой виброплитой), сформировав уклон в 3-5 см на погонный метр в направлении от фасада дома.

3. Если мягкая отмостка планируется утепленной - уложить на песок плиты влагостойкого теплоизоляционного материала.

4. Раскатать по слою песка или утеплителя профилированную дренажную мембрану PLANTER Geo геотекстилем вверх, заводя край на стену на 5-10 см выше расчетного уровня поверхности отмостки.

Если нужно использовать более одного рулона мембраны, края стыкуются внахлест на 10 см (не менее четырех выступов). Место стыка пластикового полотна проклеивают специальной лентой PLANTERBAND для более надежного соединения, а геотекстиль - двухсторонним полипропиленовым скотчем, чтобы создать единый фильтрующий слой.

5. Отсыпать дренажный слой толщиной 10-15 см из щебня и уплотнить виброплитой либо ручной вибротрамбовкой. Если планируется монтаж бордюрных камней - оставить в щебеночной прослойке соответствующие пазы.

6. По щебню уложить качественный дренажный геотекстиль.

7. Выполнить подстилающий слой толщиной 3-5 см из песка, проливая водой и утрамбовывая.

Не следует применять для устройства подстилающего слоя цементосодержащие материалы (такие, как сухие строительные смеси).

8. Уложить финишный слой из тротуарной плитки. Швы между элементами просыпать песком и затереть. Пройтись по готовой отмостке виброинструментом с мягкой резиновой или полиуретановой накладкой.

