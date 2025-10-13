Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Наполеон на любой вкус: классические и закусочные рецепты для вашего стола

Наполеон - это не просто десерт, это символ уюта, праздника и кулинарного мастерства. Слоеное тесто, нежный крем и бесконечный простор для экспериментов делают его любимцем на любом столе. Но кто сказал, что Наполеон должен быть только сладким? В 2025 году кулинарные тренды расширяют горизонты: от классического варианта с заварным кремом до сытных закусочных версий с рыбой или курицей.

В этой статье мы собрали лучшие рецепты домашнего Наполеона с пошаговыми инструкциями, чтобы вдохновить вас на создание шедевра.

Классический торт Наполеон с заварным кремом

Фото: Freepik

Классический Наполеон - это хрустящие слои теста, пропитанные ванильным заварным кремом. Этот рецепт идеален для семейных праздников и уютных вечеров.

Ингредиенты (на торт диаметром 22-24 см):

Для теста:
  • Мука пшеничная - 500 г
  • Сливочное масло (холодное) - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Вода (ледяная) - 150 мл
  • Уксус 6 % - 1 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л. 
Для заварного крема:
  • Молоко - 1 л
  • Сахар - 200 г
  • Яйца - 4 шт.
  • Ванильный сахар - 10 г 
  • Сливочное масло - 100 г
  • Крахмал кукурузный - 60 г
  • Соль - 1 щепотка 

Приготовление:

Тесто:
  1. Просейте муку в миску. Натрите холодное масло на терке, смешайте с мукой до крошки.
  2. В отдельной миске смешайте яйцо, соль, ледяную воду и уксус. Поставьте смесь в холодильник на 5-10 минут. Затем влейте ее в муку и быстро замесите тесто.
  3. Разделите тесто на 10-12 равных частей, заверните в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа. 
  4. Раскатайте каждый кусок в тонкий круг (2-3 мм), наколите вилкой и выпекайте на противне при 200 °C 5-7 минут до золотистости. Остудите. 
Крем:
  1. В кастрюле смешайте сахар, крахмал и яйца до однородности. Постепенно вливайте горячее молоко, постоянно помешивайте.
  2. Варите на среднем огне, помешивая, до загустения (10-15 минут). Добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте. Остудите под пленкой.
Сборка:
  1. Смажьте каждый корж кремом, укладывая их друг на друга. Один корж измельчите в крошку для посыпки.
  2. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам, посыпьте крошкой.
  3. Оставьте в холодильнике на 8-12 ч для пропитки. 

Ленивый Наполеон - быстрый десерт для уютного вечера

Фото: Freepik

Простота приготовления этого варианта блюда, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают этот рецепт находкой для занятых хозяек.

Ингредиенты (на форму 20 см):

  • Готовое слоеное печенье ("ушки") - 400 г
  • Молоко - 500 мл
  • Сахар - 100 г 
  • Яйца - 2 шт. 
  • Мука - 40 г 
  • Сливочное масло - 50 г 
  • Ванильный сахар - 1 ч. л. 

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, сахар, муку, влейте горячее молоко. Варите крем на среднем огне, помешивая, до загустения (10-15 мин). Добавьте масло и ваниль, остудите.
  2. В форму выложите слой печенья, смажьте кремом, повторите слои.
  3. Измельчите 2-3 печенья в крошку, посыпьте сверху. Охладите 4-6 часов. 

Закусочный Наполеон с красной рыбой

Красная рыба с зеленью и лимоном
Фото: Freepik

Этот вариант превращает Наполеон в элегантную закуску с нежной красной рыбой и сливочным кремом. Идеально для фуршетов или Нового года.

Ингредиенты (на форму 20×20 см):

Для коржей:
  • Готовое слоеное тесто (бездрожжевое) - 500 г 
  • Мука для раскатки - 50 г
Для начинки:
  • Слабосоленая красная рыба (лосось, форель) - 300 г
  • Сливочный сыр - 400 г
  •  Сметана - 100 г
  • Зеленый лук - 50 г
  • Укроп - 30 г
  • Лимонный сок - 1 ст. л. 

Приготовление:

Коржи:
  1. Разморозьте слоеное тесто, раскатайте в тонкие пласты (2-3 мм). Вырежьте 5-6 квадратов по размеру формы.
  2. Выпекайте при 200°C 20-25 минут до золотистости, остудите.
Начинка:
  1. Смешайте сливочный сыр, сметану, лимонный сок, мелко нарезанный укроп и лук. Взбейте до кремовой текстуры.
  2. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками.
Сборка:
  1. На первый корж нанесите слой крема, выложите ломтики рыбы, накройте следующим коржом. Повторите слои.
  2. Верхний корж смажьте кремом и украсьте зеленью или кусочками рыбы.
  3. Оставьте в холодильнике на пару часов для пропитки. 

Закусочный Наполеон с консервами

Разнообразные консервы на столе
Фото: Freepik

Это идеальная альтернатива классическому сладкому торту, которая станет хитом на любом праздничном столе или уютном ужине.

Ингредиенты (на форму 20×20 см):

  • Готовое слоеное тесто - 500 г
  • Рыбные консервы (сардина, скумбрия или сайра в масле) - 2 банки (по 240 г)
  • Сливочный сыр - 300 г
  • Майонез - 100 г 
  • Зеленый лук - 30 г (мелко нарезанный)
  • Укроп - 20 г (мелко нарезанный) 
  • Яйца вареные - 3 шт.
  • Морковь вареная (по желанию) - 1 шт. (для текстуры) 
  • Соль, черный перец, горчица и лимонный сок (1 ч.л.) - по вкусу 

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто в 5-6 пластов, выпекайте при 200°C 10-12 мин. Остудите.
  2. Слейте масло из консервов, разомните рыбу вилкой в миске до однородной массы.
  3. Натрите вареные яйца и морковь на мелкой терке. 
  4. Смешайте сливочный сыр с майонезом, добавьте зеленый лук, укроп, соль и перец. Перемешайте до кремовой текстуры.
  5. Для разнообразия можно добавить 1 ч. л. горчицы или лимонного сока для пикантности.
Сборка:
  1. На плоское блюдо или в форму выложите первый корж. Нанесите тонкий слой сливочного крема.
  2. Равномерно распределите часть рыбной массы, посыпьте небольшим количеством тертых яиц и моркови.
  3. Накройте следующим коржом, слегка прижмите и повторите слои (крем, рыба, яйца, морковь).
  4. Последний корж смажьте кремом, посыпьте крошкой из оставшегося коржа и украсьте зеленью или ломтиками вареного яйца.
  5. Уберите торт в холодильник на 4-6 часов (или на ночь) для пропитки - это сделает коржи мягкими и вкусными.  

Закусочный Наполеон с курицей и грибами

Закусочный Наполеон с курицей и грибами
Фото: Freepik

Этот Наполеон - настоящая находка для любителей сытных блюд. Курица и грибы создают идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты (на форму 22 см):

Для коржей:
  • Готовое слоеное тесто - 500 г
  • Яйцо для смазки - 1 шт.
Для начинки:
  • Куриное филе - 400 г 
  • Шампиньоны - 300 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Яйцо вареное - 3 шт.
  • Морковь (крупная) - 1 шт.
  • Твердый сыр - 150 г
  • Майонез - 100 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль, перец - по вкусу
  • Зелень (петрушка) для украшения 
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

Коржи:
  1. Раскатайте тесто в 5-6 тонких пластов, выпекайте при 200°C 20-25 минут, смазав яйцом для румяности. Остудите.
Начинка:
  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде 25 минут с момента закипания, нарежьте кубиками.
  2. Отчистите морковь и лук, сварите яйца вкрутую (минут 9 после вскипания воды), затем остудите их. Нарежьте мытые грибы на пластины.
  3. Натрите вареные яйца и нарежьте куриное филе. К мясу добавьте 2 ст. л. майонеза, зубчик чеснока, посолите по вкусу. 
  4. Обжарьте лук на среднем огне 5 минут с добавлением растительного масла. Затем добавьте мелко натертую морковку и продолжайте жарить 8-10 минут.
  5. К готовой смеси моркови и лука добавьте 1 ст. л. майонеза, зубчик чеснока, можно посолить.
  6. На отдельной сковороде обжарьте грибы минут 15, затем выложите обжаренные грибы в отдельную тарелку.
Сборка:
  1. На корж нанесите майонез, равномерно распределите куриную начинку по коржу, затем накройте коржом и прижмите.
  2. Выложите морковную начинку, затем накройте другим коржом и прижмите.
  3. Следующий корж смазать майонезом, разместить грибы по всей поверхности и накрыть еще одним коржом. Не забудьте прижать.
  4. Этот корж смажьте майонезом, выложите начинку из яиц, прижмите последним коржом.
  5. Смажьте верхний корж майонезом и положите на него натертый сыр. Дайте ему пропитаться пару часов в холодильнике.

Наполеон - это целая вселенная вкусов, где хрустящие слои теста становятся полотном для ваших кулинарных фантазий. Не бойтесь творить, и пусть каждый ваш шедевр будет уникальным, как и его великий тезка!

