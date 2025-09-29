3.64 BYN
Одни плюсы даже в минус - как утеплить баню с помощью PIR-плит и добиться быстрого прогрева
Эффективная баня - это такая, которая быстро нагревается, долго держит тепло и не "съедает" лишние ресурсы. Однако важны не только комфорт и экономичность, но и безопасность. В условиях высокой влажности и постоянных перепадов температуры можно использовать далеко не каждый утеплитель.
Правильный утеплитель для бани должен сохранять свои свойства, не выделять вредных веществ, быть устойчивым к грибку и не бояться пара.
Современный рынок предлагает решения, которые отвечают всем этим требованиям. Одно из них - теплоизоляция LOGICPIR от компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот материал все чаще выбирают для утепления бань и саун. И не зря.
Что такое PIR?
LOGICPIR - это жесткие теплоизоляционные плиты на основе улучшенного полиуретана (PIR). Их ключевым преимуществом является крайне низкая теплопроводность - всего 0,023 Вт/(м·°С). Это означает, что тепло практически не проходит сквозь материал. Утеплив им стены и потолок, вы создаете надежный барьер между внутренним теплом и внешним холодом. В результате парилка быстро нагревается, а тепло сохраняется надолго.
Особенность плит LOGICPIR - фольгированное покрытие толщиной 40 микрон (мкм) с обеих сторон. Оно выполняет сразу две функции. Во-первых, отражает лучистое тепло, усиливая эффект "термоса". Во-вторых, служит пароизоляционным слоем.
В традиционных схемах утепления пароизоляция монтируется отдельно, а это дополнительные затраты и время. У LOGICPIR Баня пароизоляция уже встроена. Поэтому достаточно проклеить стыки алюминиевой лентой - и контур готов.
Безопасность и долговечность
Материал имеет группу горючести Г1 ("не поддерживает горение"), что является важным фактором с точки зрения пожарной безопасности.
Факт
Согласно заключению Института химии растворов РАН, PIR даже при нагреве не выделяет токсичных веществ и безопасен для здоровья. А заключение НМИЦ здоровья детей подтверждает, что его разрешено применять и в детских учреждениях.
Полиуретан, на основе которого и разработан PIR, - привычный материал, который используется в производстве матрасов, автомобильных сидений и детских игрушек.
PIR - долговечный материал. Он не впитывает воду, не дает усадки, сохраняет форму и размеры на протяжении всего срока службы - более 50 лет. Благодаря этому между плитами не образуются щели, а теплоизоляционный слой остается целостным годами.
Как утеплить баню плитами LOGICPIR: пошаговая инструкция
Цель - создать непрерывный герметичный теплоизоляционный слой на стенах и потолке.
1. Подготовка поверхности. Основание должно быть сухим, прочным и чистым. Удалите пыль и мусор - подойдет пылесос или веник.
2. Проверка ровности. Поверхность должна быть ровной: перепады не должны превышать 10 мм на каждый погонный метр. Контролировать можно с помощью двухметровой рейки или строительного уровня. Неровности могут повлиять на качество монтажа и финишной отделки.
3. Выбор материала. Для стен и потолка используйте LOGICPIR Баня, для пола - LOGICPIR Полы. Последние рассчитаны на повышенные механические нагрузки, связанные с ходьбой и установкой мебели. Оба типа плит легкие, удобные в монтаже - справиться можно в одиночку.
4. Монтаж плит на стены. Укладывайте плиты с разбежкой швов - стык верхнего ряда должен приходиться на середину плиты в нижнем ряду. Для подрезки достаточно обычного строительного ножа. Крепите с помощью клей-пены LOGICPIR или временных саморезов, которые фиксируют плиту до установки обрешетки. Места крепления саморезов обязательно герметизируйте фольгированным скотчем.
5. Стыковка по L-кромке. Все плиты оснащены L-образной кромкой, что обеспечивает плотное соединение "в паз". Это исключает образование мостиков холода - слабых мест в теплоизоляции.
6. Проклейка стыков. Все швы между плитами проклеивайте фольгированным скотчем - это завершает формирование пароизоляционного контура. Скотч оснащен съемным слайдером, чтобы не повредить ленту, ее лучше отрывать, а не резать.
7. Герметизация примыканий. Место сопряжения пола и стен проклейте эластичной ПВХ-лентой шириной 220 мм. Для фиксации используйте эпоксидный клей, обеспечивающий надежное и долговечное соединение.
8. Монтаж обрешетки. После укладки плит LOGICPIR Баня на стенах и потолке приступайте к монтажу деревянной обрешетки. Крепится она сквозь утеплитель прямо к несущей стене.
9. Финишная отделка. Для стен и потолка используйте вагонку (профиль "гребень-паз"), блок-хаус класса А или Экстра, имитацию бруса из липы, ольхи или осины. Для пола - сухую или мокрую стяжку. При мокрой стяжке можно не переживать за щелочную среду бетона - PIR-плиты устойчивы к химическому воздействию.
Баня готова к эксплуатации!
Утепление бани с помощью LOGICPIR - это выбор в пользу энергоэффективности, безопасности и долговечности. Благодаря встроенной пароизоляции, простоте монтажа и отсутствию необходимости в дополнительных слоях процесс проходит быстрее и с меньшими трудозатратами, чем при использовании традиционных материалов. Результат - баня, которая быстро нагревается, долго держит тепло и служит десятилетиями.