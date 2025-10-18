Топ-20 фильмов и сериалов 2025 года с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть
Автор:Редакция news.by
2025 год стал настоящим триумфом для кинематографа - от эмоциональных драм и захватывающих триллеров до анимационных хитов и остросюжетных сериалов. В статье собраны топ-20 самых рейтинговых проектов, вышедших или обновленных в 2025 году, на основе оценок русскоязычных и иностранных критиков и аудитории.
Список сочетает русские и зарубежные новинки, отражая вкусы как глобальной, так и отечественной аудитории. Рейтинги взяты из надежных источников и отражают мнение зрителей и критиков на октябрь 2025 года. Каждый проект стоит вашего внимания за оригинальный сюжет, актерскую игру или визуальные эффекты.
1. Когда жизнь преподносит мандарины (Южная Корея) - это южнокорейский романтический сериал в жанре повседневность 2025 года. Сюжет рассказывает о нежных и бурных отношениях пары Э-сун и Гван-сика на протяжении полувека, начиная с Корейской войны.
Действие происходит на острове Чеджу, где герои сталкиваются с любовью, жертвами, мечтами и реальностью, преодолевая травмы и культурные особенности региона. Сериал сочетает юмор, драму и социальные темы, фокусируясь на повседневной жизни в маленьком городке.
2. Битва за битвой (США) - американский экшн-триллер 2025 года, в главной роли Леонардо ДиКаприо. Сюжет рассказывает о группе бывших революционеров, которые воссоединяются после 16-летнего перерыва, чтобы спасти дочь одного из них от вернувшегося заклятого врага.
Фильм сочетает элементы постапокалиптического выживания, сатиры на современное общество, революционные темы и личные драмы, с акцентом на паранойю, сопротивление и исторические отсылки.
3. Больница Питт (США) - медицинская драма 2025 года от HBO Max, в главной роли - Ноа Уайл в образе доктора Робби, руководителя переполненного отделения неотложной помощи в вымышленном Питтсбургском травматологическом медицинском центре. Сериал охватывает 15-часовую смену персонала, где врачи борются с нехваткой ресурсов, бюрократией и личными кризисами, спасая жизни в условиях хаоса. Каждый эпизод - один час реального времени, с акцентом на реалистичные процедуры, эмоциональное выгорание и стойкость медиков.
4. Подслушано в Рыбинске (Россия) - комедийно-детективный триллер 2025 года. Сюжет рассказывает о тихом неудачнике Юрии, который работает журналистом и внезапно обретает сверхъестественный дар: видения будущих преступлений в родном Рыбинске.
Герой пытается использовать эту способность для расследований, балансируя между юмором провинциальной жизни, личными кризисами и сатирой на русскую реальность. Сериал сочетает элементы абсурда, триллера и социальной драмы, с акцентом на персонажей и атмосферу маленького города.
5. Батя 2. Дед (Россия) - семейная комедия 2025 года, сиквел хита 2021 года "Батя". Сюжет разворачивается в трех временных линиях: настоящее (развод главных героев Макса и Ирины, побег их сына к деду), 1990-е года (лето Макса в деревне у деда-фронтовика с первыми любовью и приключениями) и 1940-е года (послевоенные поиски любви дедом). Фильм сочетает юмор, ностальгию и размышления о семейных узах, поколениях и отцовской любви, с акцентом на деревенскую жизнь и эмоциональные уроки.
6. Грешники (США) - хоррор-фильм 2025 года. Действие разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи во времена законов о расовой сегрегации: главные герои - близнецы возвращаются в родной городок, чтобы начать новую жизнь, но сталкиваются с сверхъестественным злом - вампирами и демоническими силами, переплетающимися с блюзовой музыкой, историческими темами расизма и искупления. Фильм сочетает ужасы, драму, музыкальные элементы и сатиру, с визуально ярким стилем.
7. Киностудия (США) - комедийно-драматический сериал 2025 года от Apple TV+. Сюжет фокусируется на закулисной жизни голливудской киностудии в кризисе: главный герой Мэтт борется за баланс между творческими амбициями, корпоративным давлением и необходимостью снимать прибыльные хиты в эпоху стриминга, жонглируя эго звезд, бюрократией и культурными сдвигами. Сериал сочетает сатиру на индустрию, юмор и драму о страсти к кино.
8. Разделение (США) - научно-фантастический психологический триллер сериал Apple TV+ 2022 года, в сезон вышел в 2025 году. Сюжет фокусируется на сотрудниках корпорации Lumon Industries, где процедура "разделения" хирургически разделяет воспоминания между работой ("инни" - безличные версии себя) и личной жизнью ("аутти"), чтобы устранить стресс. Главный герой Марк и его команда начинают расследовать тайны компании, сталкиваясь с корпоративным контролем и этическими дилеммами. Сериал сочетает сатиру на офисную культуру, триллер и философские вопросы о свободе воли.
9. Легенды наших предков (Россия) - приключенческий фэнтези-фильм 2025 года. Сюжет рассказывает о журналисте Антоне из Екатеринбурга, который в командировке в сибирской тайге узнает древнюю легенду о лесном владыке: духе-хранителе вымирающих сказочных существ. По возвращении его преследует этот дух, умоляющий о помощи; вместе с дочерью, с которой у него напряженные отношения, Антон отправляется в путешествие по диким местам, разгадывая тайны предков и спасая волшебный мир. Фильм сочетает семейную драму, юмор и славянский фольклор, подчеркивая темы отцовства и сохранения традиций.
10. Андор (США) - научно-фантастический политический шпионский триллер-сериал Disney+ 2022 года (предыстория к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории"). В 2025 году вышел 2-ой сезон. Сюжет фокусируется на период формирования Альянса повстанцев за 5 лет до событий "Изгой-один. Звездные войны: Истории".
Кассиан Андор, выживальщик, становящийся ключевым повстанцем, вовлечен в опасные миссии, интриги и восстания против Империи. Сюжет делает акцент на обычных людей, политику, коррупцию и моральные дилеммы. Сериал выделяется зрелым тоном, реализмом и отсутствием типичных для "Звездных войн" элементов вроде джедаев.
11. Чужестранка: Кровь от крови моей (США) - приквел-сериал к фэнтези-драме "Чужестранка", основанный на книгах Дианы Гэблдон. Сюжет фокусируется на двух запретных романах: любви Эллен и Брайана в Шотландии XVIII века (борьба кланов, страсть и традиции) и Генри и Джулии в Англии во времена Первой мировой войны (война, предательство и судьба). Сериал переплетает эпохи, закладывая основу для оригинальной саги с элементами романтики, приключений, исторической драмы и путешествий во времени.
12. F1, или Формула 1, (США) - спортивный драматический фильм 2025 года, в главных ролях Брэд Питт, играющий Сонни Хейза, ветерана Формулы-1, возвращающегося после 30-летнего перерыва. Сюжет рассказывает о Сонни, который соглашается возглавить умирающую команду APXGP, чтобы спасти ее от краха и обучить новичка, борясь за титул и искупление после трагической аварии 1993 года. Фильм сочетает адреналиновые гонки (съемки на реальных трассах F1), драму о втором шансе и закулисные интриги.
13. Орудия (США) - хоррор, сюжет которого разворачивается вокруг чудовищного происшествия в маленьком американском городке, где в одну ночь таинственно исчезают почти все ученики одного класса. Их пропажа вызывает волну массовой истерии, паники и сверхъестественных явлений. В центре расследования отец одного из пропавших детей и травмированная учительница, которую сообщество начинает обвинять в колдовстве.
Фильм, через призму нескольких точек зрения, нелинейного повествования и элементов черного юмора, сатирически переосмысляет тему "сатанинской паники" 1980-х годов и проблему школьного насилия, сочетая в себе психологический триллер и скримеры.
14. Аутсорс (Россия) - драматический сериал 2025 года, основанный на рассказе Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера". Сюжет переносит зрителей в 1996 год, накануне введения моратория на смертную казнь. Главный герой - травмированный жизнью надзиратель Константин Волков - сталкивается с отцом жертвы преступления и осознает, что родственники пострадавших заслуживают права на месть.
Вместе с коллегами он создает мрачный "бизнес" - аутсорсинг казней, позволяющий близким жертв самим вершить правосудие. Однако их схема быстро приводит к моральным конфликтам, предательству и личным трагедиям, разворачивающимся на фоне хаотичных 90-х. Сериал сочетает психологический триллер, социальную драму и острую сатиру на тему справедливости, исследуя последствия "одного неправильного шага" для каждого персонажа.
15. Кончится лето (Россия) - драмический триллер, основанный на реальных событиях и снятый в аутентичных локациях Якутии. Фильм рассказывает о двух братьях из глухой якутской глубинки: старший, недавно освободившийся из колонии, возвращается в родной поселок, где его ждут младший брат, нищета и несбыточные мечты о другой жизни.
Отчаявшись, они решаются на ограбление - кражу золота, которое превращает их жизнь в опасный роуд-муви с погонями по бескрайним просторам Якутии. По ходу движения герои сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с глубокими моральными дилеммами, размышляя о цене свободы, силе братских уз и тяжести прошлых ошибок. Картина сочетает элементы социальной драмы и криминального триллера, раскрывая суровую провинциальную реальность через историю одной семьи.
16. Переходный возраст (Великобритания) - психологический мини-сериал Netflix 2025 года. Сюжет погружает в расследование убийства одноклассницы, в котором подозревается 13-летний Джейми Миллер. Сериал исследует глубины семейной драмы: пока детектив Люк Баскомб ищет доказательства, а терапевт пытается докопаться до правды, отец мальчика Эдди сталкивается с мучительными вопросами воспитания. Через линзу одного преступления проект вскрывает остросоциальные проблемы - токсичную маскулинность, разрушительное влияние соцсетей, буллинг и кризис современного родительства, предлагая зрителям напряженное психологическое расследование и глубокий анализ причин подросткового насилия.
17. Супермен (США) - супергеройский фильм 2025 года, представляющий перезапуск франшизы в рамках обновленной вселенной DC. Картина рассказывает о молодом Кларке Кенте, который пытается найти баланс между своей инопланетной природой и земным воспитанием, работая журналистом в Daily Planet. Ему предстоит стать символом надежды в циничном мире, противостоя злодею Лексу Лютору и другим угрозам, а также выстроить отношения с коллегой Лоис Лейн. Фильм сочетает масштабные боевые сцены и юмор с эмоциональной глубиной, исследуя темы доброты, иммиграции и поиска своего места.
18. Фантастическая четверка: Первые шаги (США) - супергеройский фильм 2025 года, открывающий шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. Сюжет переносит зрителей в альтернативные 1960-е года с ретро-футуристической эстетикой. После космического инцидента четверо ученых - гениальный Рид Ричардс, непредсказуемая Сью Сторм, импульсивный Джонни Сторм и добросердечный Бен Гримм - обретают сверхспособности. Им предстоит столкнуться с космической угрозой - Галактусом, пожирателем миров, и его загадочным вестником Серебряным Серфером. Фильм сочетает динамичный экшен с теплой семейной драмой, исследуя, как героизм и личные отношения переплетаются в борьбе за спасение планеты.
19. Фишер: Затмение (Россия) - второй сезон криминального сериала, основанного на реальных событиях о поимке маньяка в 1980-х годах. Сюжет возвращает зрителей в атмосферу позднесоветской Москвы, где следователи Евгений Боков и Валерий Козырев расследуют новые жестокие преступления. На этот раз они сталкиваются с загадочным убийцей, чьи мотивы связаны с психологическим "затмением" и темными тайнами прошлого. В процессе расследования герои не только погружаются в запутанное дело, но и вынуждены противостоять коррупции, моральным дилеммам и собственным травмам. Сериал сочетает напряженный детективный сюжет, психологическую драму и историческую достоверность эпохи.
20. Микки 17 (США) - научно-фантастический фильм с элементами черной комедии, созданный по мотивам романа Эдварда Эштона "Микки-7". В главной роли Роберт Паттинсон, который играет Микки Барнса, "расходного" сотрудника межпланетной миссии по колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Каждый раз, погибая при выполнении опасных заданий, Микки заменяется своим клоном с сохраненными воспоминаниями. Однако на 17-й цикл возникает непредвиденная проблема - одновременное существование двух версий себя, что провоцирует не только экзистенциальный конфликт, но и сатирическое осмысление системы капитализма, корпоративной этики и человеческой идентичности. Фильм сочетает футуристические приключения, тонкий юмор и философскую глубину, раскрывая тему ценности личности в мире, где жизнь стала возобновляемым ресурсом.
2025 год обещает стать одним из самых ярких для кинолюбителей. От масштабных блокбастеров вселенных Marvel и DC до пронзительных авторских драм и интеллектуальных триллеров - в этом списке каждый зритель найдет проект по душе. Отметьте самые интересные вам позиции и отправляйтесь в захватывающее кинопутешествие. Приятного просмотра!