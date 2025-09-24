Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Заготовки из овощей: вкусные салаты для холодного сезона

Когда осень щедро одаривает урожаем, самое время подумать о том, как сохранить свежесть и витамины на долгие месяцы. Овощные заготовки в банках не просто экономят время, а дарят возможность в любой момент разнообразить повседневный стол.

Домашние заготовки из овощей станут настоящим спасением зимой - они добавят яркости рациону, напомнят о теплых днях и помогут разнообразить меню без лишних хлопот.

В данной статье собраны простые рецепты, которые подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничного стола, добавляя яркие нотки лета в зимние дни.

"Охотничий" салат - сытный и ароматный

Смешение овощей для тех, кто любит разнообразие. Название намекает на пикантность - как после удачной охоты!

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
  • Капуста - 1 кг
  • Огурцы - 0,5 кг
  • Красные или зеленые помидоры - 0,5 кг
  • Перец - 0,5 кг
  • Морковь - 0,5 кг
  • Лук - 0,3 кг
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9 % - 100 мл
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
  1. Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи кусочками.
  2. Посолите и периодически помешивайте, чтобы сок из овощей равномерно распределился.
  3. Добавьте масло и сахар.
  4. Дайте овощам настоятся 1,5-2 часа.
  5. Проварите 15 минут.
  6. Затем влейте уксус и перемешайте. Проварите примерно 2-3 минуты.
  7. Закатайте.
Салат в банке

Летний хит: "Десяточка"

По десять штук каждого овоща - запоминающийся рецепт для щедрых урожаев. Получается густой, ароматный микс.

Ингредиенты (на 5 пол-литровых банок):
  • Баклажаны - 10 шт.
  • Помидоры - 10 шт.
  • Перец - 10 шт.
  • Морковь - 10 шт.
  • Лук - 10 шт.
  • Чеснок - 10 зубчиков
  • Растительное масло - 200 мл
  • Уксус 9 % - 100 мл
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
  1. Нарежьте все овощи кубиками, кроме чеснока.
  2. Смешайте слоями в кастрюле, добавьте соль и сахар.
  3. Залейте маслом, варите 30 минут, в конце добавьте измельченный чеснок и уксус.
  4. Разложите по банкам, закрутите. Десять вкусов в одной!
Салат в банке

Салат "Анкл Бенс" с кабачками и помидорами - ностальгия по классике

Овощной хит 90-х - густой, как соус, но естся как салат.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
  • Кабачки - 1,5 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Перец - 0,5 кг
  • Лук - 0,3 кг
  • Томатная паста - 200 г
  • Растительное масло - 150 мл
  • Уксус 9 % - 100 мл
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
  1. Нарежьте овощи кубиками или соломкой.
  2. Смешайте с пастой, маслом, сахаром и солью; варите 20 минут.
  3. Добавьте уксус, разлейте по банкам.
  4. Закрутите. Сытно и ароматно!
Салат в банке

Острый салат "Тещин язык" - перец и чеснок на первом плане

Огненный вариант с кабачками - для любителей драйва.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
  • Кабачки - 2 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Перец болгарский - 0,5 кг
  • Перец острый - 2 шт.
  • Чеснок - 1 головка
  • Растительное масло - 150 мл
  • Уксус 9 % - 100 мл
  • Сахар - 80 г
  • Соль - 1 ст. л.
Приготовление:
  1. Кабачки нарежьте кольцами или длинными полосками, помидоры кубиками, болгарский перец - соломкой, чеснок измельчите.
  2. Смешайте, добавьте соль и сахар, дайте настояться 1 час.
  3. Подлейте масла, варите 20 минут, в конце - уксус и острый перец.
  4. Разложите по банкам, закрутите. Жгуче и незабываемо!
Салат с баклажанами

Лесной штрих: салат с грибами

Грибы добавят аромата овощам. Смешайте все вместе - и вот готова зимняя классика.

Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):
  • Грибы свежие - 1 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Перец - 0,5 кг
  • Морковь - 0,5 кг
  • Лук - 0,3 кг
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9 % - 80 мл
  • Сахар - 80 г
  • Соль - 1 ст. л.
Приготовление:
  1. Отварите грибы, нарежьте овощи.
  2. Обжарьте лук с морковью, добавьте перец и помидоры.
  3. Введите грибы, сахар, соль; варите 20 минут, в конце - уксус.
  4. Закатайте. Почувствуйте аромат леса!
Салат в банке

Салат с рисом или фасолью: сытный и универсальный

Этот салат - настоящая находка для зимнего стола. Рис делает его питательным, а овощи добавляют сочности и аромата. Отлично подходит к мясу или как самостоятельное блюдо после разогрева. Вместо риса можно добавить фасоль.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
  • Рис длиннозерный (сухой) - 200 г (или фасоль сухая - 500 г)
  • Помидоры спелые - 1 кг
  • Перец болгарский (разных цветов) - 500 г
  • Морковь - 500 г
  • Лук репчатый - 300 г
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9 % - 80 мл
  • Сахар - 80 г
  • Соль - 1 ст. л.
  • Перец черный молотый - 1 ч. л.
Приготовление:
  1. Промойте рис и отварите до полуготовности и остудите. Если вы выбрали фасоль, то замочите ее на ночь (8-10 часов), затем отварите до готовности, не допуская разваривания.
  2. Нарежьте помидоры кубиками, болгарский перец - полосками, морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.
  3. В большой кастрюле разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.
  4. Добавьте перец и помидоры, посыпьте солью, сахаром и черным перцем. Тушите 10 минут на среднем огне.
  5. Добавьте отваренный рис или фасоль, тщательно перемешайте. Варите еще 15 минут, периодически помешивая, чтобы рис (фасоль) пропитался соками.
  6. За 2 минуты до готовности влейте уксус, перемешайте.
  7. Горячую смесь разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками.
Салат с фасолью

Салат из свеклы: яркий и полезный

Свекла - королева зимних заготовок, а в этом салате она раскрывается с новой стороны благодаря сладко-кислому маринаду. Идеально к картофелю или мясным блюдам.

Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):
  • Свекла - 2 кг
  • Морковь - 500 г
  • Лук репчатый - 300 г
  • Перец болгарский - 300 г
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9 % - 100 мл
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 1 ст. л.
  • Чеснок - 3 зубчика
Приготовление:
  1. Отварите свеклу до полуготовности (около 20-30 минут), остудите, очистите и натрите на крупной терке.
  2. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, перец - соломкой, чеснок мелко порубите.
  3. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и морковь 5-7 минут до мягкости.
  4. Добавьте перец, свеклу, чеснок, соль и сахар. Тушите 15 минут на среднем огне, помешивая.
  5. Влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 3 минуты.
  6. Горячий салат разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.
Салат в банке со свеклой

Экспериментируйте с рецептами, и ваша кладовая наполнится самыми вкусными и разнообразными заготовками!

