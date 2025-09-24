3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Заготовки из овощей: вкусные салаты для холодного сезона
Когда осень щедро одаривает урожаем, самое время подумать о том, как сохранить свежесть и витамины на долгие месяцы. Овощные заготовки в банках не просто экономят время, а дарят возможность в любой момент разнообразить повседневный стол.
Домашние заготовки из овощей станут настоящим спасением зимой - они добавят яркости рациону, напомнят о теплых днях и помогут разнообразить меню без лишних хлопот.
В данной статье собраны простые рецепты, которые подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничного стола, добавляя яркие нотки лета в зимние дни.
"Охотничий" салат - сытный и ароматный
Смешение овощей для тех, кто любит разнообразие. Название намекает на пикантность - как после удачной охоты!
Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
- Капуста - 1 кг
- Огурцы - 0,5 кг
- Красные или зеленые помидоры - 0,5 кг
- Перец - 0,5 кг
- Морковь - 0,5 кг
- Лук - 0,3 кг
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус 9 % - 100 мл
- Сахар - 100 г
- Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи кусочками.
- Посолите и периодически помешивайте, чтобы сок из овощей равномерно распределился.
- Добавьте масло и сахар.
- Дайте овощам настоятся 1,5-2 часа.
- Проварите 15 минут.
- Затем влейте уксус и перемешайте. Проварите примерно 2-3 минуты.
- Закатайте.
Летний хит: "Десяточка"
По десять штук каждого овоща - запоминающийся рецепт для щедрых урожаев. Получается густой, ароматный микс.
Ингредиенты (на 5 пол-литровых банок):
- Баклажаны - 10 шт.
- Помидоры - 10 шт.
- Перец - 10 шт.
- Морковь - 10 шт.
- Лук - 10 шт.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Растительное масло - 200 мл
- Уксус 9 % - 100 мл
- Сахар - 100 г
- Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте все овощи кубиками, кроме чеснока.
- Смешайте слоями в кастрюле, добавьте соль и сахар.
- Залейте маслом, варите 30 минут, в конце добавьте измельченный чеснок и уксус.
- Разложите по банкам, закрутите. Десять вкусов в одной!
Салат "Анкл Бенс" с кабачками и помидорами - ностальгия по классике
Овощной хит 90-х - густой, как соус, но естся как салат.
Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
- Кабачки - 1,5 кг
- Помидоры - 1 кг
- Перец - 0,5 кг
- Лук - 0,3 кг
- Томатная паста - 200 г
- Растительное масло - 150 мл
- Уксус 9 % - 100 мл
- Сахар - 100 г
- Соль - 2 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте овощи кубиками или соломкой.
- Смешайте с пастой, маслом, сахаром и солью; варите 20 минут.
- Добавьте уксус, разлейте по банкам.
- Закрутите. Сытно и ароматно!
Острый салат "Тещин язык" - перец и чеснок на первом плане
Огненный вариант с кабачками - для любителей драйва.
Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
- Кабачки - 2 кг
- Помидоры - 1 кг
- Перец болгарский - 0,5 кг
- Перец острый - 2 шт.
- Чеснок - 1 головка
- Растительное масло - 150 мл
- Уксус 9 % - 100 мл
- Сахар - 80 г
- Соль - 1 ст. л.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте кольцами или длинными полосками, помидоры кубиками, болгарский перец - соломкой, чеснок измельчите.
- Смешайте, добавьте соль и сахар, дайте настояться 1 час.
- Подлейте масла, варите 20 минут, в конце - уксус и острый перец.
- Разложите по банкам, закрутите. Жгуче и незабываемо!
Лесной штрих: салат с грибами
Грибы добавят аромата овощам. Смешайте все вместе - и вот готова зимняя классика.
Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):
- Грибы свежие - 1 кг
- Помидоры - 1 кг
- Перец - 0,5 кг
- Морковь - 0,5 кг
- Лук - 0,3 кг
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус 9 % - 80 мл
- Сахар - 80 г
- Соль - 1 ст. л.
Приготовление:
- Отварите грибы, нарежьте овощи.
- Обжарьте лук с морковью, добавьте перец и помидоры.
- Введите грибы, сахар, соль; варите 20 минут, в конце - уксус.
- Закатайте. Почувствуйте аромат леса!
Салат с рисом или фасолью: сытный и универсальный
Этот салат - настоящая находка для зимнего стола. Рис делает его питательным, а овощи добавляют сочности и аромата. Отлично подходит к мясу или как самостоятельное блюдо после разогрева. Вместо риса можно добавить фасоль.
Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
- Рис длиннозерный (сухой) - 200 г (или фасоль сухая - 500 г)
- Помидоры спелые - 1 кг
- Перец болгарский (разных цветов) - 500 г
- Морковь - 500 г
- Лук репчатый - 300 г
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус 9 % - 80 мл
- Сахар - 80 г
- Соль - 1 ст. л.
- Перец черный молотый - 1 ч. л.
Приготовление:
- Промойте рис и отварите до полуготовности и остудите. Если вы выбрали фасоль, то замочите ее на ночь (8-10 часов), затем отварите до готовности, не допуская разваривания.
- Нарежьте помидоры кубиками, болгарский перец - полосками, морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.
- В большой кастрюле разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте перец и помидоры, посыпьте солью, сахаром и черным перцем. Тушите 10 минут на среднем огне.
- Добавьте отваренный рис или фасоль, тщательно перемешайте. Варите еще 15 минут, периодически помешивая, чтобы рис (фасоль) пропитался соками.
- За 2 минуты до готовности влейте уксус, перемешайте.
- Горячую смесь разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками.
Салат из свеклы: яркий и полезный
Свекла - королева зимних заготовок, а в этом салате она раскрывается с новой стороны благодаря сладко-кислому маринаду. Идеально к картофелю или мясным блюдам.
Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):
- Свекла - 2 кг
- Морковь - 500 г
- Лук репчатый - 300 г
- Перец болгарский - 300 г
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус 9 % - 100 мл
- Сахар - 100 г
- Соль - 1 ст. л.
- Чеснок - 3 зубчика
Приготовление:
- Отварите свеклу до полуготовности (около 20-30 минут), остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, перец - соломкой, чеснок мелко порубите.
- В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и морковь 5-7 минут до мягкости.
- Добавьте перец, свеклу, чеснок, соль и сахар. Тушите 15 минут на среднем огне, помешивая.
- Влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 3 минуты.
- Горячий салат разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.
Экспериментируйте с рецептами, и ваша кладовая наполнится самыми вкусными и разнообразными заготовками!