Заготовки из овощей: вкусные салаты для холодного сезона

Когда осень щедро одаривает урожаем, самое время подумать о том, как сохранить свежесть и витамины на долгие месяцы. Овощные заготовки в банках не просто экономят время, а дарят возможность в любой момент разнообразить повседневный стол.

Домашние заготовки из овощей станут настоящим спасением зимой - они добавят яркости рациону, напомнят о теплых днях и помогут разнообразить меню без лишних хлопот.

В данной статье собраны простые рецепты, которые подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничного стола, добавляя яркие нотки лета в зимние дни.

"Охотничий" салат - сытный и ароматный

Смешение овощей для тех, кто любит разнообразие. Название намекает на пикантность - как после удачной охоты!

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

Капуста - 1 кг

Огурцы - 0,5 кг

Красные или зеленые помидоры - 0,5 кг

Перец - 0,5 кг

Морковь - 0,5 кг

Лук - 0,3 кг

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9 % - 100 мл

Сахар - 100 г

Соль - 2 ст. л.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи кусочками. Посолите и периодически помешивайте, чтобы сок из овощей равномерно распределился. Добавьте масло и сахар. Дайте овощам настоятся 1,5-2 часа. Проварите 15 минут. Затем влейте уксус и перемешайте. Проварите примерно 2-3 минуты. Закатайте.

Летний хит: "Десяточка"

По десять штук каждого овоща - запоминающийся рецепт для щедрых урожаев. Получается густой, ароматный микс.

Ингредиенты (на 5 пол-литровых банок):

Баклажаны - 10 шт.

Помидоры - 10 шт.

Перец - 10 шт.

Морковь - 10 шт.

Лук - 10 шт.

Чеснок - 10 зубчиков

Растительное масло - 200 мл

Уксус 9 % - 100 мл

Сахар - 100 г

Соль - 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте все овощи кубиками, кроме чеснока. Смешайте слоями в кастрюле, добавьте соль и сахар. Залейте маслом, варите 30 минут, в конце добавьте измельченный чеснок и уксус. Разложите по банкам, закрутите. Десять вкусов в одной!

Салат "Анкл Бенс" с кабачками и помидорами - ностальгия по классике

Овощной хит 90-х - густой, как соус, но естся как салат.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

Кабачки - 1,5 кг

Помидоры - 1 кг

Перец - 0,5 кг

Лук - 0,3 кг

Томатная паста - 200 г

Растительное масло - 150 мл

Уксус 9 % - 100 мл

Сахар - 100 г

Соль - 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте овощи кубиками или соломкой. Смешайте с пастой, маслом, сахаром и солью; варите 20 минут. Добавьте уксус, разлейте по банкам. Закрутите. Сытно и ароматно!

Острый салат "Тещин язык" - перец и чеснок на первом плане

Огненный вариант с кабачками - для любителей драйва.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

Кабачки - 2 кг

Помидоры - 1 кг

Перец болгарский - 0,5 кг

Перец острый - 2 шт.

Чеснок - 1 головка

Растительное масло - 150 мл

Уксус 9 % - 100 мл

Сахар - 80 г

Соль - 1 ст. л.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кольцами или длинными полосками, помидоры кубиками, болгарский перец - соломкой, чеснок измельчите. Смешайте, добавьте соль и сахар, дайте настояться 1 час. Подлейте масла, варите 20 минут, в конце - уксус и острый перец. Разложите по банкам, закрутите. Жгуче и незабываемо!

Лесной штрих: салат с грибами

Грибы добавят аромата овощам. Смешайте все вместе - и вот готова зимняя классика.

Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):

Грибы свежие - 1 кг

Помидоры - 1 кг

Перец - 0,5 кг

Морковь - 0,5 кг

Лук - 0,3 кг

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9 % - 80 мл

Сахар - 80 г

Соль - 1 ст. л.

Приготовление:

Отварите грибы, нарежьте овощи. Обжарьте лук с морковью, добавьте перец и помидоры. Введите грибы, сахар, соль; варите 20 минут, в конце - уксус. Закатайте. Почувствуйте аромат леса!

Салат с рисом или фасолью: сытный и универсальный

Этот салат - настоящая находка для зимнего стола. Рис делает его питательным, а овощи добавляют сочности и аромата. Отлично подходит к мясу или как самостоятельное блюдо после разогрева. Вместо риса можно добавить фасоль.

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

Рис длиннозерный (сухой) - 200 г (или фасоль сухая - 500 г)

Помидоры спелые - 1 кг

Перец болгарский (разных цветов) - 500 г

Морковь - 500 г

Лук репчатый - 300 г

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9 % - 80 мл

Сахар - 80 г

Соль - 1 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ч. л.

Приготовление:

Промойте рис и отварите до полуготовности и остудите. Если вы выбрали фасоль, то замочите ее на ночь (8-10 часов), затем отварите до готовности, не допуская разваривания. Нарежьте помидоры кубиками, болгарский перец - полосками, морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами. В большой кастрюле разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте перец и помидоры, посыпьте солью, сахаром и черным перцем. Тушите 10 минут на среднем огне. Добавьте отваренный рис или фасоль, тщательно перемешайте. Варите еще 15 минут, периодически помешивая, чтобы рис (фасоль) пропитался соками. За 2 минуты до готовности влейте уксус, перемешайте. Горячую смесь разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками.

Салат из свеклы: яркий и полезный

Свекла - королева зимних заготовок, а в этом салате она раскрывается с новой стороны благодаря сладко-кислому маринаду. Идеально к картофелю или мясным блюдам.

Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):

Свекла - 2 кг

Морковь - 500 г

Лук репчатый - 300 г

Перец болгарский - 300 г

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9 % - 100 мл

Сахар - 100 г

Соль - 1 ст. л.

Чеснок - 3 зубчика

Приготовление:

Отварите свеклу до полуготовности (около 20-30 минут), остудите, очистите и натрите на крупной терке. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, перец - соломкой, чеснок мелко порубите. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и морковь 5-7 минут до мягкости. Добавьте перец, свеклу, чеснок, соль и сахар. Тушите 15 минут на среднем огне, помешивая. Влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 3 минуты. Горячий салат разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

