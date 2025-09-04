5 сентября в Могилеве пройдет форум "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти"

5 сентября Могилев станет площадкой форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

Основная тема - 80-летие Великой Победы. В программе форума, который продлится до 8 сентября, - работа в секциях (участники обсудят, как сохранить историческое наследие, и определят направления патриотического воспитания), заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также посещение мемориальных комплексов в Борках и Буйничах, Музея Славы Могилевской области.

"Тема очень животрепещущая. Я хотела бы, чтобы молодежь знала и понимала ценность нашего мирного неба над головой и как важно, чтобы война не повторилась. Это уроки прошлого. Я очень рада принимать участие в таком важном и знаменательном для Беларуси и для Союзного государства форуме", - поделилась впечатлениями студентка МГУ им. А. А. Кулешова Дарья Хартанович.

Николай Дроздов, учитель истории средней школы № 18 г. Могилева, магистрант МГУ им. А. А. Кулешова:

"Сейчас происходит смена поколений, то есть нынешняя молодежь уже будет заступать на достаточно ответственный путь - путь развития государства. Я считаю, что такой аспект, как историческая память, является очень важным для сопровождения молодежи на этом нелегком пути, это то, что нельзя забыть и нужно помнить".

5 сентября Могилев станет и площадкой масштабного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". Накануне прошла жеребьевка конкурса исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов.