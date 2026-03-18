Анастасия Москвина: Сегодня зрителю неинтересна статика, ему нужно движение

В семье солистки оперы Большого театра Беларуси, народной артистки Беларуси Анастасии Москвиной не пел никто. Как обнаружился талант у героини "Актуального интервью"?

Профессиональной музыкой в семье Анастасии Москвиной никто не занимался. Да, пели, как и повсеместно на территории страны, ведь это традиция белорусского народа. Но не оперы.

"Я занималась в музыкальной школе в классе скрипки. Эта база помогла в будущем определиться с профессией музыканта. Первое образование получила в Белорусском государственном университете культуры. Там изучала режиссуру театра, драматический театр. А пение было на уровне поющих актеров. Голос был изначально красивый, тембр хороший, но оперной постановки голоса не было", - рассказала о себе солистка Большого театра.

Анастасия Москвина сцене Большого театра Беларуси

Собеседница призналась, что чувствовала необходимость получить другое образование, конкретно поработать над голосом. Поэтому стала заниматься классическим пением с педагогом на уроках в Белорусской государственной академии музыки. "Когда говорим о современном оперном театре, то оперный певец должен быть и актер, и непосредственно певец, и танцор. Зрителю уже неинтересна статика, им хочется движения, чтобы певец на сцене действовал так, как и актер драмтеатра, кино. Должно быть шоу, но этому нужно учиться", - подытожила Анастасия Москвина.