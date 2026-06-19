Барановичи - рекордсмен по количеству участников прослушивания в шоу "Фактор.BY"

Барановичи вырываются в лидеры по количеству желающих попасть на "Фактор.BY" и “Фактор.BY 60+".

С полудня у караоке-клуба "Вата" многолюдно. Таланты приехали из Ивацевичей, Ганцевичей и Москвы.

Команда проекта ждет каждого до 18:00. Заявку можно заполнить на месте. Кастинг проходит на бульваре Хейнола, 8А. Уже на следующей неделе для "Фактор.BY" будут петь Гродно и Витебск.