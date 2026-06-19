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Барановичи - рекордсмен по количеству участников прослушивания в шоу "Фактор.BY"
Автор:Редакция news.by
Барановичи вырываются в лидеры по количеству желающих попасть на "Фактор.BY" и “Фактор.BY 60+".
С полудня у караоке-клуба "Вата" многолюдно. Таланты приехали из Ивацевичей, Ганцевичей и Москвы.
Команда проекта ждет каждого до 18:00. Заявку можно заполнить на месте. Кастинг проходит на бульваре Хейнола, 8А. Уже на следующей неделе для "Фактор.BY" будут петь Гродно и Витебск.