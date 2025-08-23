3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Беларусь и еще 37 государств присоединятся к всероссийской акции "Ночь кино - 2025"
Беларусь присоединится к всероссийской акции "Ночь кино - 2025", которая пройдет с 23 по 27 августа. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.
"Ночь кино" собирает у больших экранов сотни тысяч зрителей в России и за рубежом. В этом году на экранах кинотеатров представят семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", которое по-новому рассказывает историю всем известной Элли и ее верного пса Тотошки, военную драму о пионерах в фашистском плену "Группа крови" и музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" о том, как гениальный поэт встречает свою музу.
Год назад акция охватила 14 стран СНГ и БРИКС, теперь к празднику присоединились уже 37 государств. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ. В первый раз это были Венгрия, ОАЭ, Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути и Маврикий.
Акция организована при поддержке Минкультуры и МИД России. В ней участвуют Русский дом в Минске, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Русский дом в Гомеле, Русский дом в Бресте, районный Дом культуры в Шклове, Районный центр досуга в Кировске и другие учреждения.