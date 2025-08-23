Беларусь и еще 37 государств присоединятся к всероссийской акции "Ночь кино - 2025"

Беларусь присоединится к всероссийской акции "Ночь кино - 2025", которая пройдет с 23 по 27 августа. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.

"Ночь кино" собирает у больших экранов сотни тысяч зрителей в России и за рубежом. В этом году на экранах кинотеатров представят семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", которое по-новому рассказывает историю всем известной Элли и ее верного пса Тотошки, военную драму о пионерах в фашистском плену "Группа крови" и музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" о том, как гениальный поэт встречает свою музу.

Год назад акция охватила 14 стран СНГ и БРИКС, теперь к празднику присоединились уже 37 государств. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ. В первый раз это были Венгрия, ОАЭ, Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути и Маврикий.