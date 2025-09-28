3.64 BYN
Белорусский ТЮЗ открыл юбилейный, 70-й, сезон
Белорусский государственный академический театр юного зрителя открыл юбилейный, 70-й, сезон. Его сцена знает, чем удивить и что показать. В афише - десятки спектаклей для любого возраста.
Большой спрос на классику - самые востребованные спектакли: "Мастер и Маргарита", "Гроза", "Княжна Мери", "Пиковая дама", "Дикая охота короля Стаха". У театра нет возрастного ценза, ТЮЗ - театр для всех.
Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя:
"Мне кажется, что сейчас такой повышенный интерес к театру потому, что это живое и настоящее. Нет ни одного повторяющегося спектакля, ты можешь 10 раз играть один и тот же спектакль, и он 10 раз будет выходить разным. Люди входят во вкус, например, находят своего режиссера, актера или место. Для любого обычного человека, не театрала, выход в театр - это выход в свет".
Готовит ТЮЗ и гастрольную карту на предстоящий сезон. Начнут с Нижнего Новгорода, а дальше - Дубай, Стамбул, Екатеринбург, Нижний Тагил, Санкт-Петербург и это не все. В планах привезти репертуар в Китай, театр уже перевел сказки на язык Конфуция.