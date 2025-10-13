Больше локаций и более насыщенная программа - чем будет удивлять "Золотой шлягер - 2025"

Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер 2025" пройдет в Могилевской области с 26 октября по 3 ноября.

Программа фестиваля разнообразна и рассчитана на слушателей всех возрастов и предпочтений. Яркие постановки и творческие встречи пройдут не только в Могилеве, но еще в Бобруйске и Кричеве. Площадками для концертов и многочисленных мероприятий станут: Ледовый дворец спорта Могилева, Дворец культуры области, Могилевский областной драматический театр, Могилевский областной театр кукол, Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина, открытая площадка на площади Единства, кинотеатры и выставочные залы Могилева, школы искусств, гимназия-колледж искусств имени Е. Глебова, Дворец искусств города Бобруйска, районный центр культуры Кричева.

Организаторы обещают широкую и разнообразную программу - оркестровое искусство, эстрадную и народную музыку, ретроклассику, дискотеки, джазовый вечер, караоке и танцевальные батлы, встречи с артистами белоруской и зарубежной эстрады.

В Могилевской областной библиотеке имени В. И. Ленина гостей фестиваля ждет литературно-музыкальная встреча с поэтами Беларуси "Натхненыя восенню". Во Дворце культуры области планируются танцевальные вечера "Встретимся на танцплощадке" в стиле дискотеки 80-90-х годов, в Ледовом дворце спорта Могилева - "Улетная дискотека". А в выставочном зале Дворца культуры области будут организованы художественная мастерская и ретровыставка картин "Золотой шлягер собирает друзей".

В кинотеатрах области состоятся кинопоказы "Золотая коллекция белорусского кино", в Могилевском областном художественном музее имени П. В. Масленикова - ретровыставка художников Могилевщины "Наш прошлый XX век". В Могилевском театре кукол запланирован цикл спектаклей для детей "Золотая коллекция сказок". Для посетителей Могилевской областной библиотеки имени В. И. Ленина будут организованы литературная выставка-презентация изданий знаменитых поэтов Могилевщины "Таленты ад роднай зямлі" и ретровыставка "По страницам "Золотого шлягера".

На площади Единства пройдут концерты творческих коллективов Могилевской области, караоке-поединки, танцевальные состязания, интерактивные игры и конкурсы, молодежные флешмобы.

Главным событием "Золотого шлягера 2025" станет гала-концерт открытия с участием артистов из Беларуси, России, Грузии и Италии. Он пройдет 28 октября в Ледовом дворце спорта Могилева.