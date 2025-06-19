БСЖ представил новую экспозицию инклюзивного проекта "Другая глубина"

В центре внимания 18 работ, выполненных в технике росписи по стеклу детьми с психофизическими особенностями из Березовского района. Юные художники студии "Папараць" не только раскрывают свое видение мира, но и сохраняют белорусские культурные традиции. В 2023 году техника вошла в список нематериального наследия страны.

"Мы видим, что происходит в мире, как бушуют войны, что человеческая жизнь почти ничего не стоит. И мы живем в той стране, где можно открывать выставки, где наши дети отмечают выпускные вечера, поступают в университеты. Мы живем, кажется, повседневными, но такими важными заботами. И это тоже нужно уметь ценить".