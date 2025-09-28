Чаепитие, музей, театр - как Москва принимала участников возрожденного "Интервидения"

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" - одно из самых ожидаемых культурных событий 2025 года. Москва пригласила делегации из 23 стран мира заранее. Слишком масштабно сверстали культурную программу.

Беларусь встречали нетрадиционными хлебом с солью - караваем из микрофонов крупнейших федеральных СМИ. И после прилета "мотыльковый" балет поспешил на первую репетицию. Была сложнейшая постановка, которую еще не воплощали в стране, - хореография на тросах, где в буквальном смысле нужно было научиться летать.

Роман Ковалев, режиссер-постановщик:

"Номер на самом деле очень сложный технически для артистов балета. Они выступают и как артисты балета, и как акробаты, и воздушные гимнасты. Так что задача максимально тяжелая".

Роман Ковалев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e35a6c-69e4-4262-9549-ee348e1e707b/conversions/27c03c0f-7e4e-4c3a-a3a1-01b7dced5ebc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e35a6c-69e4-4262-9549-ee348e1e707b/conversions/27c03c0f-7e4e-4c3a-a3a1-01b7dced5ebc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e35a6c-69e4-4262-9549-ee348e1e707b/conversions/27c03c0f-7e4e-4c3a-a3a1-01b7dced5ebc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e35a6c-69e4-4262-9549-ee348e1e707b/conversions/27c03c0f-7e4e-4c3a-a3a1-01b7dced5ebc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Очень сложный номер. Он требует больше времени на подготовку, чем нам бы хотелось. Но все равно мы идем на это, потому что режиссер так придумал. Если режиссер придумал, а исполнительнице нравится, нам надо это воплотить в жизнь, - уверен главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. - Мы считаем себя одной семьей, у нас артисты не делятся на белорусских и русских".

Первая встреча участников состоялась на чаепитии. Собрались пока без Америки и Саудовской Аравии, но уже казалось, это победа организаторов - как за большим семейным столом: Сербия, Китай, Куба, Казахстан и др.

"Многообразие народов, которые ярко будут демонстрировать свое искусство, свою культуру, создает ощущение соборности - когда мы все объединяемся в огромную удивительную духовную связь", - отметила народная артистка России Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/696c4981-c8be-421e-8f9e-64dffd24136a/conversions/1753bccc-81df-4358-b8b6-827812c2a8f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/696c4981-c8be-421e-8f9e-64dffd24136a/conversions/1753bccc-81df-4358-b8b6-827812c2a8f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/696c4981-c8be-421e-8f9e-64dffd24136a/conversions/1753bccc-81df-4358-b8b6-827812c2a8f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/696c4981-c8be-421e-8f9e-64dffd24136a/conversions/1753bccc-81df-4358-b8b6-827812c2a8f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возрожденное "Интервидение" не придумывало ценностей с нуля. Это правопреемник фестиваля эстрадной песни в Польше, который гремел в 1970-х. Он был мостом, связывающим Запад и Восток. Побеждали там, к слову, Лев Лещенко, Ирина Понаровская, Алла Пугачева. Увы "Интервидение" не выдержало раскольнических 1990-х. Наши британские коллеги, кажется, эту матчасть не изучали. Тем не менее, любопытно их внимание к российской инициативе.

Здесь есть политический момент. Здесь представлены другие страны, которые не принимают участие в "Евровидении". Что интересно. Посмотрим, насколько он будет популярным. Стивен Розенберг, журналист ВВС (Великобритания)

Европейские СМИ в принципе примитивно рассматривали "Интервидение" как мягкую силу России или замену тому самому "…видению". На пресс-конференции, посвященной фестивалю, уверили, что это будет возрожденный форум без вульгарщины и плясок по чью-то дудку. Исключительно национальный язык в песнях, которые прозвучат для потенциальной аудитории в 4 млрд - это полмира.

Мария Захарова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da08e758-1cc2-44f7-af6d-bebadb0423d5/conversions/a2fad98e-20e5-4073-bcab-aba913400472-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da08e758-1cc2-44f7-af6d-bebadb0423d5/conversions/a2fad98e-20e5-4073-bcab-aba913400472-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da08e758-1cc2-44f7-af6d-bebadb0423d5/conversions/a2fad98e-20e5-4073-bcab-aba913400472-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da08e758-1cc2-44f7-af6d-bebadb0423d5/conversions/a2fad98e-20e5-4073-bcab-aba913400472-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:

"Любая страна может организовать конкурс, организовать состязание, пригласить другие страны. Мне кажется, это просто демонстрация наших возможностей для всего мира, чтобы все понимали: времена колониализма, когда только в одной метрополии диктовали, кому как плясать, кому как петь, давно-давно закончились. Жаль, что они это не поняли".

Многонациональный хор восторгами звучал на ВДНХ. Каждый участник познакомился с крупнейшим выставочным комплексом столицы. Белорусы, конечно, почти как дома и на территории белорусского павильона, и в космосе.

"Наша Марина Василевская - первая белорусская женщина-космонавт. Я - первопроходец "Интервидения" после огромной паузы. И это доказывает, какие у нас классные, какие потрясающие женщины и девушки в нашей стране, - обозначила представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" Настя Кравченко. - Я надеюсь, что мой выход на космическую сцену Live Arena будет такой же успешный, как и полет Марины Василевской в космос".

Настя Кравченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ddc679-31a6-4ef5-8b08-19dbd52c7eda/conversions/c873585e-1983-4c76-93d0-388c27b1b145-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ddc679-31a6-4ef5-8b08-19dbd52c7eda/conversions/c873585e-1983-4c76-93d0-388c27b1b145-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ddc679-31a6-4ef5-8b08-19dbd52c7eda/conversions/c873585e-1983-4c76-93d0-388c27b1b145-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ddc679-31a6-4ef5-8b08-19dbd52c7eda/conversions/c873585e-1983-4c76-93d0-388c27b1b145-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не будем лукавить. Некоторые участники не забывали, что это не просто ярмарка таланта, а конкурс. Например, Казахстан сторонился танцев на приеме.

"Я не могу сказать, что я очень расслаблен, чилю, отдыхаю. Я больше настроен на работу. Я совру, если скажу, что я не хочу занять первое место, - поделился представитель Казахстана на конкурсе Amre. - Я думаю, нормальные профессионалы приезжают за местом. Я знаю, что Беларусь, в том числе, очень активно ведет подготовку к этому проекту. Никогда не позволяю себе недооценивать своих творческих соперников".

Наша Настя совмещала дипломатию и репетиции. Часто вокально импровизировала с другими участниками.

И все же был момент, когда все импровизации умолкли. Участники "Интервидения" прошли тропами войны в Музее Победы. Дар речи потеряли даже знающие о войне со школьной скамьи. Уничтожение нации начинается с уничтожения ее культуры - такой была идеология фашистской Германии. Пересказ трагедии мирового масштаба - мотивация противостоять словом и музыкой.

Музей Победы в Москве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af8b0be-4ec9-4045-a699-1b677a3d207d/conversions/f6dbcf43-59f7-44cc-956a-304e4579319d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af8b0be-4ec9-4045-a699-1b677a3d207d/conversions/f6dbcf43-59f7-44cc-956a-304e4579319d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af8b0be-4ec9-4045-a699-1b677a3d207d/conversions/f6dbcf43-59f7-44cc-956a-304e4579319d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af8b0be-4ec9-4045-a699-1b677a3d207d/conversions/f6dbcf43-59f7-44cc-956a-304e4579319d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Раулисер Гарсиа, директор департамента по культуре Сантьяго-де-Куба (Куба):

"Советский народ освободил не только СССР, он освободил весь мир от нацизма и очень дорого заплатил за это. Мы должны продолжать борьбу против нацизма, кое-где он поднимает голову. Мы должны объединяться, чтобы предупреждать возрождение этой гидры, не дать ей снова привнести в мир те страдания и муки, которые испытала планета".

Наша соседка трепетно и вопреки сохраняет то мировое достояние, которое так и норовят уничтожить и забыть европейские политики. Во время культурной программы для участников конкурса показали и "Лебединое озеро" - символ русского балета, на который не урвать билета, дали спецпоказом в Большом театре России. Единственный и последний вечер, когда участники всей делегации были не на сцене, а в портере. Музыка Чайковского стала кульминацией культурной программы.

На Live Arena тем временем уже готовились к главному вечеру. На самой высокотехнологичной площадке Москвы разместили более 60 тыс. светодиодов для красочности. По периметру установлено 36 камер - все, чтобы детально зафиксировать многонациональный хор из множества голосов.

Репортеры ждали пояснений и эмоций и от жюри. По правилам интервидения победителя выбирали именно профессионалы, а не зрители.

Причина - разные часовые пояса в момент трансляции. Потому 23 представителя составляли свои рейтинги. И не в закрытых кабинетах, а прямо на первом ряду.

После выступления всех участников жюри смотрят повторы, им дается время на голосование. Повторы занимают 20 мин - это время для принятия решений, чтобы расставить все приоритеты. Ольга Шлягер, представитель жюри от Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025"

Кто будет на вершинах рейтинга? Национальный колорит или динамичный тренд, что понятен миру? Судьи были расхожи во мнениях.

Финал "Интервидения-2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84bf258a-e6cd-43c8-95b4-f7f47e030fa7/conversions/3cdba7f4-6224-4c65-bb3a-42d2cb79e1c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84bf258a-e6cd-43c8-95b4-f7f47e030fa7/conversions/3cdba7f4-6224-4c65-bb3a-42d2cb79e1c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84bf258a-e6cd-43c8-95b4-f7f47e030fa7/conversions/3cdba7f4-6224-4c65-bb3a-42d2cb79e1c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84bf258a-e6cd-43c8-95b4-f7f47e030fa7/conversions/3cdba7f4-6224-4c65-bb3a-42d2cb79e1c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"То, что запомнится, то и будет шлягером. И вот мне запомнилось выступление Анастасии. И эта мизансцена, и эти летающие гимнасты, и сам номер. А песня какая шикарная, она просто роскошная по мировым стандартам, это конкурсная песня", - поделился мнением представитель жюри от Узбекистана на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" Мамурджан Ташматов.

Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан оценили белорусский полет ноты и художественной мысли на первое место. Мы уверенно впечатлили жюри из Сербии, Вьетнама и Катара. Беларусь заработала 341 балл и заняла шестую строчку.