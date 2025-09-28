3.64 BYN
Чаепитие, музей, театр - как Москва принимала участников возрожденного "Интервидения"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" - одно из самых ожидаемых культурных событий 2025 года. Москва пригласила делегации из 23 стран мира заранее. Слишком масштабно сверстали культурную программу.
Беларусь встречали нетрадиционными хлебом с солью - караваем из микрофонов крупнейших федеральных СМИ. И после прилета "мотыльковый" балет поспешил на первую репетицию. Была сложнейшая постановка, которую еще не воплощали в стране, - хореография на тросах, где в буквальном смысле нужно было научиться летать.
Роман Ковалев, режиссер-постановщик:
"Номер на самом деле очень сложный технически для артистов балета. Они выступают и как артисты балета, и как акробаты, и воздушные гимнасты. Так что задача максимально тяжелая".
"Очень сложный номер. Он требует больше времени на подготовку, чем нам бы хотелось. Но все равно мы идем на это, потому что режиссер так придумал. Если режиссер придумал, а исполнительнице нравится, нам надо это воплотить в жизнь, - уверен главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. - Мы считаем себя одной семьей, у нас артисты не делятся на белорусских и русских".
Первая встреча участников состоялась на чаепитии. Собрались пока без Америки и Саудовской Аравии, но уже казалось, это победа организаторов - как за большим семейным столом: Сербия, Китай, Куба, Казахстан и др.
"Многообразие народов, которые ярко будут демонстрировать свое искусство, свою культуру, создает ощущение соборности - когда мы все объединяемся в огромную удивительную духовную связь", - отметила народная артистка России Надежда Бабкина.
Возрожденное "Интервидение" не придумывало ценностей с нуля. Это правопреемник фестиваля эстрадной песни в Польше, который гремел в 1970-х. Он был мостом, связывающим Запад и Восток. Побеждали там, к слову, Лев Лещенко, Ирина Понаровская, Алла Пугачева. Увы "Интервидение" не выдержало раскольнических 1990-х. Наши британские коллеги, кажется, эту матчасть не изучали. Тем не менее, любопытно их внимание к российской инициативе.
Здесь есть политический момент. Здесь представлены другие страны, которые не принимают участие в "Евровидении". Что интересно. Посмотрим, насколько он будет популярным.
Европейские СМИ в принципе примитивно рассматривали "Интервидение" как мягкую силу России или замену тому самому "…видению". На пресс-конференции, посвященной фестивалю, уверили, что это будет возрожденный форум без вульгарщины и плясок по чью-то дудку. Исключительно национальный язык в песнях, которые прозвучат для потенциальной аудитории в 4 млрд - это полмира.
Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:
"Любая страна может организовать конкурс, организовать состязание, пригласить другие страны. Мне кажется, это просто демонстрация наших возможностей для всего мира, чтобы все понимали: времена колониализма, когда только в одной метрополии диктовали, кому как плясать, кому как петь, давно-давно закончились. Жаль, что они это не поняли".
Многонациональный хор восторгами звучал на ВДНХ. Каждый участник познакомился с крупнейшим выставочным комплексом столицы. Белорусы, конечно, почти как дома и на территории белорусского павильона, и в космосе.
"Наша Марина Василевская - первая белорусская женщина-космонавт. Я - первопроходец "Интервидения" после огромной паузы. И это доказывает, какие у нас классные, какие потрясающие женщины и девушки в нашей стране, - обозначила представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" Настя Кравченко. - Я надеюсь, что мой выход на космическую сцену Live Arena будет такой же успешный, как и полет Марины Василевской в космос".
Не будем лукавить. Некоторые участники не забывали, что это не просто ярмарка таланта, а конкурс. Например, Казахстан сторонился танцев на приеме.
"Я не могу сказать, что я очень расслаблен, чилю, отдыхаю. Я больше настроен на работу. Я совру, если скажу, что я не хочу занять первое место, - поделился представитель Казахстана на конкурсе Amre. - Я думаю, нормальные профессионалы приезжают за местом. Я знаю, что Беларусь, в том числе, очень активно ведет подготовку к этому проекту. Никогда не позволяю себе недооценивать своих творческих соперников".
Наша Настя совмещала дипломатию и репетиции. Часто вокально импровизировала с другими участниками.
И все же был момент, когда все импровизации умолкли. Участники "Интервидения" прошли тропами войны в Музее Победы. Дар речи потеряли даже знающие о войне со школьной скамьи. Уничтожение нации начинается с уничтожения ее культуры - такой была идеология фашистской Германии. Пересказ трагедии мирового масштаба - мотивация противостоять словом и музыкой.
Раулисер Гарсиа, директор департамента по культуре Сантьяго-де-Куба (Куба):
"Советский народ освободил не только СССР, он освободил весь мир от нацизма и очень дорого заплатил за это. Мы должны продолжать борьбу против нацизма, кое-где он поднимает голову. Мы должны объединяться, чтобы предупреждать возрождение этой гидры, не дать ей снова привнести в мир те страдания и муки, которые испытала планета".
Наша соседка трепетно и вопреки сохраняет то мировое достояние, которое так и норовят уничтожить и забыть европейские политики. Во время культурной программы для участников конкурса показали и "Лебединое озеро" - символ русского балета, на который не урвать билета, дали спецпоказом в Большом театре России. Единственный и последний вечер, когда участники всей делегации были не на сцене, а в портере. Музыка Чайковского стала кульминацией культурной программы.
На Live Arena тем временем уже готовились к главному вечеру. На самой высокотехнологичной площадке Москвы разместили более 60 тыс. светодиодов для красочности. По периметру установлено 36 камер - все, чтобы детально зафиксировать многонациональный хор из множества голосов.
Репортеры ждали пояснений и эмоций и от жюри. По правилам интервидения победителя выбирали именно профессионалы, а не зрители.
Причина - разные часовые пояса в момент трансляции. Потому 23 представителя составляли свои рейтинги. И не в закрытых кабинетах, а прямо на первом ряду.
После выступления всех участников жюри смотрят повторы, им дается время на голосование. Повторы занимают 20 мин - это время для принятия решений, чтобы расставить все приоритеты.
Кто будет на вершинах рейтинга? Национальный колорит или динамичный тренд, что понятен миру? Судьи были расхожи во мнениях.
"То, что запомнится, то и будет шлягером. И вот мне запомнилось выступление Анастасии. И эта мизансцена, и эти летающие гимнасты, и сам номер. А песня какая шикарная, она просто роскошная по мировым стандартам, это конкурсная песня", - поделился мнением представитель жюри от Узбекистана на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" Мамурджан Ташматов.
Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан оценили белорусский полет ноты и художественной мысли на первое место. Мы уверенно впечатлили жюри из Сербии, Вьетнама и Катара. Беларусь заработала 341 балл и заняла шестую строчку.
"Я искренне рада и счастлива за представителя Вьетнама. Он талантливый, потрясающий, он достоин всего самого лучшего. Я и мои ребята в команде сделали все возможное и невозможное. Поэтому лучше уже некуда в плане нашей отдачи", - обозначила Настя Кравченко.